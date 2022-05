Darío Pérez trabaja para crear una nueva agrupación en el Partido Nacional

El exdiputado frenteamplista Darío Pérez está "en proceso" de conformar una nueva agrupación dentro del Partido Nacional, según informó el exlegislador de Maldonado en entrevista al programa Mañana Viva de Radio Viva (96.7 de Punta del Este)

Al principio de la entrevista Pérez dejó entrever que ante una posible vuelta a la política tras su alejamiento del Frente Amplio, él "arrancaría con algo nuevo, dentro del viejo tronco del Partido Nacional". Luego aseguró que la creación de una nueva agrupación ya está en su etapa de concreción, y agregó que está en conversaciones "con mucha gente de distintos lugares".

El ex frentista dijo que tuvo la posibilidad para adentrarse en agrupaciones ya conformadas dentro de la estructura nacionalista, pero expresó que no se "sentiría bien" al tomar esa vía, ya que dejaría atrás a "gente que hace años viene bicicleteando".

Sobre la corriente de ideas que tendrá la nueva agrupación, el político dijo: "Las inquietudes que yo tengo ya estaban presentes desde 1905, más allá del relato batllista", y mencionó a Lorenzo Carnelli, político nacionalista de las primeras décadas del Siglo XX con el que comparte sus "inquietudes sociales". El expolítico del FA también militó en el Partido Nacional en su adolescencia.

Pérez fue legislador por 25 años hasta 2020, y se alejó del Frente Amplio en el anterior periodo de gobierno tras diferencias en la votación de la ley de financiación de partidos, que no votó y dejó sin mayorías en el Parlamento a su fuerza política de aquel entonces. "No me sentí respaldado en mi accionar", lamentó el también médico jubilado.

Pérez ya había tenido un acercamiento a la Intendencia de Maldonado, departamento del que es oriundo, con una propuesta del intendente nacionalista, Enrique Antía, para formar parte de un proyecto para la prevención y el tratamiento de personas adictas a las drogas. Descartó que le hayan planteado postularse como candidato nacionalista a la Intendencia para el próximo periodo, en el que no podrá competir el actual intendente Antía.

Frente Amplio: Orsi "no va a poder con Cosse"

Sobre la situación actual de su anterior partido, Darío Pérez indicó que en la última elección interna "hubo cambios que inclinaron la balanza" hacia el lado del Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular (MPP), lo que genera que el Frente Amplio "vaya en determinado sentido ideológico". "La concepción de poder (de estas dos agrupaciones) me aleja más" del Frente Amplio, remarcó Pérez.

El exlegislador destacó su "simpatía" con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, pero afirmó que "no va a poder con (Carolina) Cosse", la intendenta de Montevideo, quien cree que ganará las elecciones internas en el camino hacia las elecciones nacionales de 2024.