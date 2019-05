Darwin Desbocatti y un Mieres "puteable" que montó en cólera

Una foto del senador y precandidato por el Partido Independiente Pablo Mieres participando de la Marcha del Silencio de este lunes 20 generó algunas críticas en redes sociales que fueron tomadas por Darwin Desbocatti, el personaje de humor que interpreta Carlos Tanco en No Toquen Nada (radio Del Sol), para hacer una parodia sobre lo “puteable” que es.

“Le sacaron foto con el paraguas para que la gente lo puteara. Lo que genera Mieres…es impresionante. Rompe todos los esquemas, generó puteadas en la Marcha del Silencio. Salieron del silencio para putear a Mieres. Me impresiona la pasión descalificativa que genera. No es proporcional, no es alguien tan puteable de aspecto. Tiene un poco de aspecto puteable pero no sé si tan puteable”, dijo este miércoles en su espacio de humor.

Lejos de reírse de esa parodia, el senador se enfureció y tuiteó a la cuenta de Darwin: “¿Por qué no te metés con la hipocresía del gobierno sobre el tema de los derechos humanos? No ando armado y fui a la Marcha sin ningún problema, porque hay que tener lo que hay que tener para decir y hacer lo que uno cree. Y yo lo hice toda la vida”.

@DarwinYoParaMi ¿Por qué no te metés con la hipocresía del gobierno sobre el tema de los derechos humanos? No ando armado y fui a la Marcha sin ningún problema, porque hay que tener lo que hay que tener para decir y hacer lo que uno cree. Y yo lo hice toda la vida. — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) May 22, 2019

Minutos después, se preguntó también en Twitter a quién “le hacía los mandados” y cuál era “su interés”.

Hace mucho tiempo que @DarwinYoParaMi me ataca y cuestiona por cada cosa que hago o digo. La pregunta es ¿a quién le está haciendo los mandados??? ¿Cuál es su interés? @NoToquenNada — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) May 22, 2019

Sus tuits generaron la respuesta de Joel Rosenberg, conductor de No Toquen Nada el mismo miércoles, para quien fue una "orina afuera de la piscina olímpica, no del tacho" por una "sobrerreacción", y el contragolpe este jueves de Darwin que se puso "las plumas de vedette" y, como siempre, respondió con humor.

“Usted se está enojando con el señor del cable por la programación de Fox Sports”, le respondió y dijo: “Yo soy el chamán que canaliza las miserias de la gente. No hablé de algo que percibo, es mi antena de chamán. Es algo que me tocó, no lo pedí. Me doy cuenta de esas cosas. Hago palpaciones al estado de ánimo de la gente. Es desmedido, no tiene sentido lo que genera (en la gente) para lo inocuo que es su rol en la política nacional”.

Para Darwin, Mieres es “el 8 de Octubre en el día de Reyes de las puteadas”. “A mí me parece completamente desproporcionado. Yo lo estaba defendiendo, señor Mieres. Usted me dice mandadero y yo no toco temas de fondo”, respondió.

El enojo no fue exclusivo de Mieres sino que vino también por parte de Mónica Bottero, encargada de comunicación del Partido Independiente y que seguramente se candidateará a un rol legislativo. Bottero se enfureció por las críticas que recibió Mieres en redes sociales por participar en la marcha.

“Esto es lo que pasa mientras a los que se tragan el relato frentista armado desde poderosos equipos de marketing los distraen para pegarle a Pablo Mieres”, tuiteó junto con la nota de El Observador que informaba que un decreto del gobierno otorga mayor protagonismo al cargo reservado del secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma.

Esto es lo que pasa mientras a los que se tragan el relato frentista armado desde poderosos equipos de marketing los distraen para pegarle a @Pablo_Mieres https://t.co/l6qe1UaSGO — Mónica Bottero (@MnicaBottero) May 22, 2019

“También tapan concursos arreglados en Cancillería, lavan el bochorno de Placeres obligando a la gente a trabajar en negro y seguro de paro, para no hablar del miedo a echar a Sendic por todo lo que sabe de Venezuela. Tapémoslo pegándole a Mieres”, agregó en un hilo de tuits.