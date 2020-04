De Adolfo Garcé: "Covid-19 y Frente Amplio"

Muchos frenteamplistas se enojaron demasiado con mi participación en el programa Todas las Voces de anoche. Algunos dicen que no estoy bien informado. Otros, directamente, que soy un “operador”. Mala suerte. Como las redes sociales suelen no reflejar lo que uno piensa de modo cabal, y aprovechando la buena voluntad de El Observador, quiero aclarar muy brevemente lo que dije.

Como país venimos bien. La tasa de evolución de los contagios de covid-19 sigue siendo baja. Diría más: hasta sorprendentemente baja. La política del gobierno de distanciamiento físico voluntario está dando, por ahora, buenos resultados. Pero si bajamos la guardia un segundo, si no estamos atentos, si no hacemos todo lo posible para que la campaña que nos invita a quedarnos en nuestras casas siga siendo un éxito, la curva de contagios se puede disparar. Creo que todos estamos de acuerdo con esto. A todos nos preocupa lo mismo: la cuestión de cómo enfrentar este desastre, sanitario, social y económico de la mejor manera posible.

El Frente Amplio, para mi gusto, ha venido mejorando anímica y políticamente. Le costó mucho aceptar la derrota. No es para menos. Le costó tender la mano al gobierno. Es perfectamente comprensible. De todos modos, lo viene haciendo. Aun así, desde mi punto de vista, todavía colabora menos de lo deseable con la campaña “quedarse en casa”. Colabora: ayer omití decir que en la conferencia de prensa realizada después de la reunión de la delegación frenteamplista con Lacalle Pou, Arbeleche y Delgado, Javier Miranda, al sintetizar los contenidos de la reunión, exhortó con énfasis a “quedarse en casa”. Colabora: hay tuits oficiales del Frente Amplio apoyando la campaña. Pido disculpas por no haber hecho referencia ayer a estos dos antecedentes. Mala mía. Pero los frenteamplistas deberían reconocerme que fue la única conferencia de prensa en la que dirigentes del FA hablaron de “quedarse en casa” y que los tuis apoyando la campaña circularon muy poco. Es obvio que, cuando el Frente Amplio quiere que algo circule por la sociedad, lo logra en un instante. Creo que pueden y deben hacer más.

Camilo dos Santos

El Frente Amplio es el principal partido político de este país. Su capacidad de formación de opinión es enorme. El acatamiento a la consigna sería mayor si los principales dirigentes frenteamplistas hablaran más del tema. No estoy culpando al FA de nada. No es una infamia. No es un insulto. Para mi gusto, es lógica pura. Cuando el Frente Amplio quiere hacer una campaña efectiva sabe cómo hacerlo. Vemos todos los días empresarios, médicos, futbolistas y periodistas, entre otros, hablando de “quedarse en casa” en radio y televisión. Vemos al gobierno también. Me encantaría ver avisos del FA en la televisión y miles de tuis circulando por todos lados exhortando a” quedarse en casa”. Quisiera ver videos de dirigentes frentamplistas de primera línea viajando por las redes con ese mensaje. También insisto con la propuesta de la conferencia de prensa. Tabaré Vázquez, José Mujica, Danilo Astori, y la nueva camada de líderes. Todos juntos hablando solamente de este tema. Es muy importante.

No critico al Frente Amplio por criticarlo. Cuando hace propuestas constructivas las apoyo con alegría y sin vacilar. De hecho, durante la semana pasada dije muy claramente que era una idea excelente la del Acuerdo Nacional. No estoy diciendo que el Frente Amplio no le tiende la mano al gobierno. Digo algo mucho más concreto. Digo que, por favor, exhorten más clara y reiteradamente a la gente a acatar la consigna de “quedarse en casa”. El Frente Amplio es la mitad del Uruguay. Perdió la elección, pero no perdió capacidad de persuasión. No se enojen por favor. Todos podemos hacer algo más. Los politólogos también. Ayer también lo dije.