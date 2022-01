De "Capo mafioso" a "pobre hombre": el enfrentamiento entre Moré y Valenti por la campaña del Sí

La designación de Esteban Valenti como nuevo responsable de comunicación y publicidad de la campaña por el Sí a la derogación de 135 artículos de Ley de Urgente Consideración (LUC) trajo cola y polémica. Entre otras repercusiones, uno de los comentarios más fuertes sobre la elección del publicista en ese rol vino de la mano de Robert Moré, actor, director y panelista de Polémica en el bar.

Lo primero fue un tuit: "No puedo creer que se haya contratado a Esteban Valenti para la campaña del Sí, un tipo sin códigos, traidor, falso, que huye cuando hay que dar la cara y prefiere ventilar los problemas que solucionarlos. Y ni quiero hablar de las cosas que hizo en Italia, un ser nefasto. Capo mafioso", escribió el actor de La teoría de los vidrios rotos en su cuenta.

Tras el mensaje, algunos usuarios cercanos a la izquierda defendieron la elección de Valenti y ponderaron su carrera como publicista, pero Moré volvió a la carga y también contestó esos mensajes.

"Ni de castidad es el mejor, fue uno pero está acabado, y si fuera el mejor no quiero ganar de esa forma", escribió el actor, que se ha identificado como votante de izquierda en otras oportunidades y que remarcó su apoyo al Sí a pesar de estas últimas críticas a la campaña.

Más tarde, Moré volvió a referirse a Valenti en Polémica en el bar, el ciclo que lo tiene como integrante en Canal 10. En el programa del domingo, Moré se manifestó a favor de derogar los artículos de la LUC, pero dudó sobre la idoneidad del publicista en el rol que comenzará a ocupar y aseguró que como creativo "hace 30 años que no se le cae una idea".

"Fui muy duro porque yo sé lo que es Valenti. Yo estoy a favor de derogar los artículos. Pero como decía Dolina, yo prefiero perder con amigos que ganar con desconocidos. A Valenti no lo contrató el frente Amplio. (...) Se fue del Frente Amplio diciendo las peores cosa. Valenti y su esposa (Selva Andreoli) se fueron de un día para el otro tirando mierda, dejando sobres a periodistas revelando cosas del Frente sin decirlas adentro, sin tratar de arreglarlas. Cuando te vas así sos un traidor. Un tipo que hace eso, es una lacra, alguien que no sirve para nada", dijo.

La respuesta de Valenti

El publicista, en tanto, respondió los dichos de Moré en una entrevista que le hicieron este lunes en el programa radial Doble Click, de Del Sol FM.

Consultado sobre el caso, Valenti aseguró que los comentarios del actor son parte de "una operación para aparecer de un ser absolutamente inocuo, que no jugó ningún papel en la izquierda". Además, aseguró que buscará llevar las acusaciones del actor a la justicia.

"Estas cosas que dijo va a tener que demostrarla en los tribunales. No voy a hablar más de eso. No me voy a poner discutir con Robert Moré. ¿Quién es ese pobre hombre?. Va a tener que probar que soy un capo mafioso, vamos a ver cómo lo hace y si no, irá preso. (...) Si te dicen capo mafioso, no estamos hablando de una discrepancia. Si hubiera hecho referencia a temas políticos, lo discutiríamos. Yo nací en Sicilia, por lo tanto sé lo que quiere decir. Tengo amigos asesinados por la mafia que quiero mucho. No puede decir una cosa así impunemente", concluyó.