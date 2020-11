De la mano de Godín y el edil Petutto vuelven las fake news verdaderas

Hay veces que hay que leer dos veces para convencerse de que lo que uno está leyendo no es paparrucha. Pero Uruguay es fuente inagotable de noticias ciertas que parecen falsas, o sea fake news verdaderas.

Luis Almagro, ex Partido Nacional, ex Frente Amplio, anunció su deseo de volver a la política uruguaya, ahora en el Partido Colorado. Sanguinetti ya le dio la bienvenida.

El exministro del Interior, Eduardo Bonomi, volcó su vasta experiencia en materia de seguridad desde un nuevo ángulo: publicó una novela policial.

Diego Godín criticó al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. “No me gustaron las declaraciones del ministro. Ni a mí ni a mis compañeros”, dijo Godín, muy ofendido porque Salinas criticó a la selección uruguaya después de que 17 de sus integrantes se infectaran de covid-19 tras no respetar los protocolos, subir a las redes fotos sin distanciamiento social y romper la burbuja sanitaria luego del partido contra Brasil.

Celso Otero, integrante del cuerpo técnico de la selección, dijo en radio Universal que el ministro Salinas debió llamar antes por teléfono al maestro Tabárez, y que la multa impuesta a la AUF por violar los protocolos sanitarios significa “apalear al que realmente quiere hacer las cosas bien”.

Gabriel Molina, presidente del sindicato de Antel, dijo a El Observador que cuando se refirió al presidente Luis Lacalle Pou como “hijo de mil putas”, no lo dijo “en forma de insulto”.

Un individuo que en Rivera secuestró a otro, lo torturó y le cortó un pedazo de cada oreja con un cuchillo fue condenado –tras un acuerdo con el fiscal del caso– a presentarse semanalmente a la comisaría, no acercarse a su víctima y cumplir con trabajos comunitarios, informó El País.

En Artigas plantaron flores en las plazas y canteros de la ciudad, pero los plantines fueron robados la primera noche.

Como nadie atendía el teléfono en el destacamento policial del pueblo Agraciada, desde Mercedes enviaron a tres agentes a ver qué estaba sucedido. Al llegar, según informó el portal de noticias Agesor, encontraron que la seccional estaba cerrada y su teléfono de línea arrancado y tirado adentro de una papelera.

Se quedaron unos minutos en la puerta del local hasta que al fin llegó el móvil policial de la zona. De él descendió el agente que se suponía estaba de servicio. Vestía la camisa del uniforme, calzoncillos y medias, sin pantalones ni zapatos. ¿Qué pasó?, le preguntaron. Respondió que había ido a la playa a quitarse unos demonios.

En Durazno, el edil Santiago Petutto terminó su período como curul y se despidió con un encendido discurso en la Junta Departamental, cuyo audio fue subido a la web por el portal Durazno Digital.

“Antes de hacerme más extenso, yo quiero darle un mensaje a la población. Porque yo salgo a la calle y veo a la gente con cara de amargada, triste. Todos tenemos problemas, pero lo que más me duele es ver gente que dice: subió el gas, subió esto, subió lo otro. ¡No, señor! ¡La vida es una sola y tenemos que vivirla! Yo con 30 años que tengo he pasado de todo. ¡De todo! Sin embargo, me pongo un vaquero, una camisa, unas chinelas y salgo con la mejor cara a la calle. ¿Por qué? Porque somos ediles. Pero también somos personas y tenemos problemas. (…) Tengo acá 15 o 30 papeles del orden del día, que no sé ni de qué se trata, no me interesa. Lo que voy a adelantar es mi voto negativo. Nosotros tenemos que estar dentro de los barrios, donde la gente precisa. Estamos acá todos hablando de qué vamos a votar, no sé de qué. ¡No me interesa! Voy a votar negativo apoyando a la secretaria, porque ella fue la que me ayudó en estos cinco años, con varias cosas. (…) ¿Saben una cosa? Le hablo a la población. ¿Sube el gas? Hagan fuego y se cocina a fuego. ¿¿Cuál es el problema? Hay que salir con la mejor cara. ¿Viene el virus? ¡Qué venga el virus! ¿Cuál es el problema? ¡Si vino a Estados Unidos y todos lados! Si viene, que venga. Pero tenemos que salir para adelante. ¡La positiva siempre, carajo! Siempre la positiva pa' delante nosotros. ¡Siempre, siempre, siempre! Eso es lo que quiero decirle a la gente. Si viene el virus, bueno, hay que disfrutar la vida. Es una sola. Estamos hoy acá y mañana no estamos. ¿Cuál es el problema?”

Petutto llegó al clímax cuando dijo que enunciaría una gran verdad y para eso se pondría de pie. Ya parado señaló a viva voz: “La plata que más vale en este mundo es la palabra y acá adentro hay gente que no tiene palabra”.

La presidenta de la Junta le pidió que se sentara para continuar con el discurso. “Se escucha y lo vemos, quédese tranquilo”.

Petutto culminó volviendo a su punto central: “¿Sube el gas? ¡Prenda fuego!”.