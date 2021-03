De regreso a Roma, el papa dice que viajará a Argentina, Uruguay y el sur de Brasil "cuando se dé la oportunidad"

En el vuelo de regreso de su visita a Irak, el papa Francisco comentó a los periodistas que lo acompañaron en la histórica gira sobre la posibilidad de un viaje a Argentina, Uruguay y el sur de Brasil.

"Quiero decirlo para que no se hagan fantasías de patria-fobia, cuando se dé la oportunidad debería hacer (el viaje) a Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, que tienen una similitud cultural", inicó el sumo pontífice.

Antes, Francisco había dicho que en el caso de que algún día renunciara al papado no pensaba en regresar a vivir a su país. "No pienso volver a ArgentIna sino que me quedaré en mi diócesis", en Roma, y en tono de humor agregó que "viví 76 años en Argentina. Es suficiente, ¿no?

El papa explicó que en noviembre de 2017 hubo un proyecto de visitar Chile, Argentina y Uruguay pero como en Chile se desarrollaba una campaña electoral se pospuso para enero. "Pero en enero en Argentina y Uruguay no se puede ir. No hay nadie, es como el julio o agosto de Roma y salió la sugerencia de ir a Perú", dijo.

Francisco reconoció, en otra parte de su tradicional rueda de prensa a bordo del avión que lo regresaba a Roma, que el viaje de tres días a Irak fue "mucho más" agotador que otras visitas al extranjero.

"Tengo que confesar que durante este viaje me sentí mucho más cansado que en otros", aseguró el pontífice, de 84 años, a quien se le vio cojeando debido a la dolorosa ciática que sufre y que lo obligó a cancelar en el pasado varios compromisos.

"Buena para el alma"

De su encuentro con el ayatolá Alí Sistani el sábado, Francisco dijo que la reunión fe "buena" para su alama.

Es "un hombre humilde y sabio", aseguró el papa argentino sobre el líder religioso de los musulmanes chiitas.

"Creo que fue un mensaje universal, sentí el deber de hacer esta peregrinación de fe y penitencia, y de encontrarme con un grande, un sabio, un hombre de Dios. Esto se veía simplemente escuchándolo", añadió.

"Es una persona que tiene esta sabiduría, pero también la prudencia. Me dijo que desde hace 10 años, no recibía a visitantes con objetivos políticos o culturales, sólo a los que tenían motivos religiosos", prosiguió el papa.

"Fue muy respetuoso durante nuestro encuentro y me sentí honrado. Nunca se levanta para saludar a un visitante, pero se levantó para saludarme dos veces", abundó el papa.en el

Hace dos años, el papa firmó en Abu Dabi un documento sobre "la fraternidad humana" con el gran imán sunita de la mezquita Al Azhar de El Cairo, negociado en secreto durante seis meses. No repitió este gesto, sin embargo, con el gran ayatolá chiita en Irak.

Pero Francisco señaló que habría "otros pasos" en el diálogo con el islam, citando a Sistani, que dijo que "los hombres o son hermanos por religión, o iguales por creación".

(Con información de AFP)