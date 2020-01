De su cuenta en Tinder hasta su amistad con Bradley Cooper: las confesiones de Brad Pitt

Brad Pitt recuperó su vigencia en Hollywood. A los 56 años obtuvo un papel de peso en la última película de Quentin Tarantino y esto volvió a posicionar al actor en la conversación de las estrellas. Luego de un divorcio difícil con Angelina Jolie en 2016, Pitt logró correr el foco de los rumores románticos hacia su trabajo como actor. Al menos un poco.

Esto se vio reflejado durante las últimas ceremonias de entregas de premios donde Pitt se enfundó alguna que otra estatuilla. El actor también está nominado al Oscar como mejor actor de reparto, aunque para saber si ganará habrá que esperar al 9 de febrero. En el ínterin, la celebridad se encargó de confesar más de un aspecto desconocido de su vida privada. Una nota publicada en El País de España repasa algunas de estas confesiones.

La primera tiene que ver con la vejez. La semana pasada Pitt fue reconocido con el premio Maltin Modern Master en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. El encargado de dárselo fue el cineasta David Fincher, quien trabajó con Pitt en El club de la pelea. Al tomar el galardón, Pitt bromeó sobre su vejez. “Son cosas como estas y noches así lo que me dicen lo viejo que estoy”, dijo. Y agregó lo siguiente haciendo referencia a una frase de la película de 1999: “No puedo soportar más sesiones nocturnas y con mucho gusto, ayudaré a cualquier especialista. Ya no recuerdo la primera regla de El club de la pelea".

Pitt también comentó sobre su colega Bradley Cooper. Es de público conocimiento que el protagonista de Once upon a time... tuvo problemas con el alcohol en más de una oportunidad. Y fue Cooper quien lo ayudó durante un proceso de rehabilitación. "Trabajé para estar sobrio gracias a este hombre y, desde que lo hice, mis días son mucho más felices. Te quiero y te doy gracias por eso”, dijo Pitt durante la gala de los premios National Board of Review of Motion Pictures, el pasado 8 de enero en Nueva York.

En cuanto a la famosa franquicia Ocean's, Pitt bromeó sobre el tedio de participar en este tipo de proyectos. El País recoge la siguiente declaración: “Mis metas en la vida son bastante sencillas: ser feliz, estar sano y no meterme en una situación financiera por la que tenga que hacer Ocean’s 14. Ya veremos”.

Pero fueron los chistes sobre Tinder y su vida amorosa los que de verdad despertaron pasiones en las redes sociales. El domingo pasado, durante la ceremonia de entrega de premios del Sindicato de Actores estadounidenses, los SAG Awards –además robarse las miradas por su reencuentro con su exesposa, Jennifer Aniston–, Brad Pitt afirmó que agregaría su último premio a su perfil de Tinder. En los Golden Globes también hizo referencia a las supuestas parejas que la prensa todo el tiempo intenta atribuirle. “Quise traer a mi madre, pero no pude porque con cualquiera que esté a mi lado dicen que estoy saliendo. Y eso sería incómodo”, dijo en el escenario para la gracia del público.