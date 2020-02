De tangos, monstruos, homenajes y una obra que hay que ver: la agenda de la semana

Cine

El llamado salvaje

Película de aventuras dirigida por Chris Sanders (Cómo entrenar a tu dragón), con Harrison Ford y Dan Stevens. Narra la historia de Buck, un perro cuya vida cambia cuando su dueño se muda de California a Alaska, durante la Fiebre del Oro a finales del siglo XIX. Como novato dentro de un grupo de perros de trineo, Buck vivirá una aventura que jamás olvidará, encontrando su lugar en el mundo. Estrena el jueves.

Cine fantástico y de terror en Cinemateca

Ya está en marcha el ciclo de cine fantástico y de terror organizado por Cinemateca, que pretende, con una muestra de películas eclécticas tanto en temática como en países, revalorizar un género habitualmente denostado por la crítica especializada. Desde este sábado 22 de febrero y hasta el 28, se puede disfrutar, desde la seguridad de la butaca, de ocho cintas que destacan por su calidad. Los horarios son siempre a las 17 y 22 horas, menos el sábado 22 de febrero, con una única función a la hora 22. Grilla: sábado 22, Los buenos modales, de Marco Dutra y Juliana Rojas; domingo 23, Repertorio de ciudades perdidas, de Denis Coté; lunes 24, High Life, de Claire Denis; martes 25, Aniara, de Hugo Lilja y Pella Kagerman; miércoles 25, Cuchillo y corazón, de Yann Gonzalez; jueves 26, Midsommar, de Ari Aster; viernes 27, Fiesta Nibiru, de Manuel Facal; y sábado 28, Bacurau, de Kleber Mendonca Filho y Juliano Dornelles.

Música

Tangos revisitados

La Banda Sinfónica de Montevideo continúa con el ciclo Tango a dos bandas y esta vez realiza un recorrido por nuevas versiones de grandes temas como Las cuarentas, En un beso la vida, Milonga del 900, La cama vacía, Consejo de Oro, Milonga sentimental y Volver, entre otros. Dirección musical: Alberto Vergara. Se puede disfrutar este 27 de febrero, a la hora 20, en el Complejo SACUDE (Los Ángeles 5340). Entrada gratuita.

Alejandro Balbis

Dentro del ciclo titulado El otro Carnaval, que lleva adelante Movie, destaca la presentación en vivo del reconocido músico Alejandro Balbis, que este miércoles 26 de febrero, a la hora 21, realizará un recorrido por los temas más icónicos del género. El artista ha paticipado en conjuntos importantes como Contrafarsa, Saltimbanquis, Asaltantes con Patente y Falta y Resto. La cita es en Movie Montevideo. Entradas a $ 485.

Tributo a Queen y The Beatles

Tras el éxito cosechado en 2019, cuando agotó entradas versionando los temas más emblemáticos de las bandas Queen y The Beatles, el Coro Nacional del Sodre, vuelve este sábado 22 de febrero al Auditorio Nacional del Sodre, con dos funciones a las 20 y 22 horas. Canciones que se han convertido en la banda sonora de varias generaciones como Yesterday, Let It Be, Bohemian Rhapsody o Somebody to love, serán revividas en un gran espectáculo, que cuenta con la dirección de Esteban Louise. Músicos: Andrés Bolognini en batería, Alexis da Rosa en bajo elétrico, Joaquín Baranzano en teclados, y Andrés Barbery en guitarra eléctrica. Solistas: Natalia Novoa y Martín Trías. Entradas en Tickantel: de $ 60 a $ 480.

Música, atardeceres, fitness y yoga en Punta del Este

En Punta del Este y alrededores habrá varias actividades en este fin de semana largo de carnaval, en el marco de la campaña "Reebok Carnaval 24x4". Este sábado a la hora 22 habrá un evento en No Me Olvides, de Manantiales, con una propuesta denominada Pizza y Freestyle. Habrá música a cargo del dj Faster y una batalla entre Franco Ghetti y Hammer. El domingo, a las 9.30, tendrá lugar una masterclass de fitness y hit junto al campeón uruguayo de crossfit, Santiago Comba. La mañana terminará con música y brunch en la parada 30 de la Brava. De noche, a las 23.30 horas, tendrá lugar el Festival Ferona en La Juanita, con dj JMP, Samba Ao Vivo con Nelson Cedres y dj Brian Rial, entre otros invitados. El lunes, el evento Sunset Vibes a la hora 17 tomará La Choza del Mar, ubicada en la Mansa de José Ignacio, con música de Manu Bervejillo, dj Damo y un show de capoeira. Finalmente, el martes a las 9.30 tendrá lugar el Sunrise Domo Yoga en Estudio Chakrasana, en el kilómetro 4 de la Ruta 104, con la instructora uruguaya Mariana Vega, más conocida como Ticky.

Teatro

Un drama absurdo

Todavía se puede ver en el recientemente restaurado Teatro Odeón (Cerrito 750), la obra Chacabuco, que con dirección de Roberto Suárez, se presenta este sábado 22 de febrero a la hora 21 y el domingo 23, a las 20. Familiares y pacientes de un carismático terapeuta deben enfrentar su inminente muerte. Personajes incompetentes y egoístas con sus emociones, intentan comprender la actitud del moribundo mientras demuestran que no saben vivir. Entradas a la venta en la red Abitab a $ 700.

Diseño

Arquitectura uruguaya en el Centro Cultural de España

Con el propósito de difundir la producción arquitectónica fuera del ámbito académico y llegar con ella a distintos puntos del país, desde 2007, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, comenzó a desarrollar un Ciclo de Exposiciones Itinerantes sobre la obra de destacados arquitectos uruguayos. En ese contexto, en el Centro Cultural de España (Rincón 629) y en el marco del trabajo del Instituto de Historia de la Arquitectura, continúa abierta la exposición del estudio de arquitectura de Mazzini y Albanell, que actuó entre 1943 y 1971. En este período el equipo desarrolló una profusa actividad de proyecto y dirección de obra. La muestra se puede visitar hasta el día 1 de marzo.

Literatura

Clínica literaria a cargo del escritor Santiago Craig

Ya están abiertas las inscripciones para la clínica literaria Crear un texto. Romper un texto, que dictará en la librería Escaramuza (Pablo de María 1185 esquina Charrúa), el escritor argentino Santiago Craig, el próximo sábado 29 de febrero, de 15 a 18 horas. Cada asistente debe enviar un texto por correo, que es el que se va a trabajar en la clínica, previo al encuentro. Lo ideal sería que ese texto no supere las diez páginas. Además del escrito, se pueden enviar consultas puntuales, dudas, comentarios, problemas o tópicos relativos a la escritura que le gustaría tratar al participante, tanto respecto de su texto como del oficio en general. Cada trabajo tendrá su devolución, ya sea antes o después del encuentro. Costo de la inscripción: $ 1.400.