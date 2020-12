De una polémica a la consagración, el camino de Diego Coronel en Got Talent

Natalia Oreiro gritó su nombre y Diego Coronel se llevó las manos a la cara, mientras las primeras lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. El marinero de 26 años nacido en Melo, y que se desempeña como cabo en la Armada, fue anunciado, en la madrugada de este lunes, como el primer ganador de Got Talent Uruguay, y cerró así un camino que lo llevó de ser una de las sensaciones del certamen al título y al premio de un millón de pesos, que en el camino tuvo también algunas instancias polémicas.

Coronel subió por primera vez al escenario de Got Talent el 27 de julio de este año, durante la rueda de audiciones. Con su uniforme de marinero, el cantante lírico amateur impactó al jurado integrado por Orlando Petinatti, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Agustín Casanova, y también al público, con una interpretación de Nessun Dorma, la célebre aria de la ópera Turandot.

Petinatti se emocionó en la devolución, Riccetto lloró, Casanova le dijo que estaba erizado desde la primera frase, y Fernández subió al escenario a abrazarlo. Los cuatro, junto a la conductora Natalia Oreiro, se encargaron de presionar el botón dorado que lo envió directamente a la ronda semifinal.

Durante la devolución, Coronel dijo "nunca estudié", cuando le preguntaron si tenía algún tipo de formación en canto lírico, lo que sorprendió todavía más al auditorio, e incrementó el impacto de su presentación. Sin embargo, con el paso de los días se generó una polémica en torno a esa afirmación, ya que tanto la soprano Luz del Alba Rubio (encargada, por ejemplo, de interpretar el Himno Nacional en la ceremonia de asunción del actual presidente, Luis Lacalle Pou) como la docente de la Escuela Departamental de Música de Maldonado, Magela Machado, aseguraron haber enseñado al marino. En el caso de Rubio, además, publicó fotos de las clases y de eventos junto a Coronel, a quien lo tuvo como alumno ocasional durante dos años.

Si bien Coronel no cursó formalmente estudios de canto lírico, sí recibió clases y consejos de ambas docentes y tuvo presentaciones ante el público en distintas ciudades del país. Esto no contradice las reglas de Got Talent, donde no es impedimento haber estudiado o desarrollar una carrera artística previa a la aparición en el programa, pero llevó a que Coronel hiciera un pedido público de disculpas. "Deseo con todo mi corazón aclarar por este medio que nunca fue mi intención negar que había recibido ayuda y había estudiado con Luz del Alba Rubio, con Magela y con el pianista Mauricio. Los nervios del momento me llevaron a decir que nunca había estudiado por la situación, pero jamás fue con mala intención", dijo en su cuenta de Facebook el 29 de julio.

El integrante de la Prefectura de Montevideo volvió a escena en las semifinales, en octubre. En el primer programa de esa ronda, Coronel interpretó un fragmento de otra ópera, La Traviata, y volvió a conquistar a la audiencia y al jurado. En esa instancia, sin embargo, no fue el más votado por el público (lo fue el bailarín Coti Danz, uno de los cuatro finalistas más votados), aunque al haber sido uno de los cuatro talentos más populares, dejó su destino en manos del jurado. Petinatti, Fernández y Casanova lo eligieron, lo que le valió convertirse en uno de los doce finalistas del certamen que emite canal 10.

Este lunes, Coronel, vestido con un traje rojo y acompañado por la Orquesta Juvenil del Sodre, interpretó la canción de Andrea Bocelli, Con Te Partiró, con la que fue coronado, gracias a los votos del público, como el primer triunfador de la versión uruguaya del formato internacional.