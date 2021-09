Déborah Rodríguez fue plata en Italia y Lasa se sintió y se bajó de la Diamond League

Los olímpicos Déborah Rodríguez y Emiliano Lasa compitieron este martes en la 57ª edición del torneo Palio Citta' Della Quercia, en la ciudad italiana de Rovereto, logrando destacadas actuaciones.

Déborah, semifinalista en los 800 m de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, fue medalla de plata en su prueba con la segunda mejor marca de su carrera: 2.00.50, solo superada por el récord nacional que logró en junio en Ginebra: 2.00.20.

En los Juegos Olímpicos, Rodríguez registró 2.00.90 en la serie y 2.01.76 en la semifinal terminando en el 19º lugar.

Luego de los Juegos, la uruguaya había competido en Polonia con un magro registro de 2.03.19, donde corrió complicada por una molestia muscular.

Con ese registro logró la medalla de plata siendo solo superada por la keniata May Moraa con 2.00.40. Completó el podio Chanelle Price de Estados Unidos con 2.00.89.

En salto largo, Emiliano Lasa fue sexto con una marca de 7,53 metros. Solo saltó en su primer intento y después no intentó superar su marca.

El oro quedó en manos de Steffin MacCarter de Estados Unidos con 7,90 m, plata fue Alex Farquahson de Gran Bretaña con 7,79 m y bronce el suizo Benjamin Gfohler con 7,73 m. Cuarto resultó Radek Juska de República Checa con 7,66 m y quinto Ruwahl Samaai de Sudáfrica con 7,66 m.

AFP

Emiliano Lasa se sintió y se tuvo que bajar de Bruselas

"Hice un solo salto porque quedé con una molestia pequeña en el aductor izquierdo, no quise arriesgar a lesionarme y paré. Ahora me voy a Madrid, voy a estar el 14 en Suiza pero tengo que ver cómo evoluciona el aductor. Creo que no es una lesión sino una contractura, en base a cómo evolucione veré si compito o me vuelvo", dijo Lasa a Referí.

Lasa informó que debido a esta molestia muscular que experimentó se tuvo que bajar de la penúltima etapa de la Diamond League donde iba a participar el viernes en Bruselas.

La Diamond League es el torneo de atletismo más prestigioso del mundo, ya ha participado en varias etapas después de su notable actuación en Río 2016 (sexto puesto) pero lleva dos temporadas sin estar debido a la lesión que lo tuvo a maltraer antes de Tokyo 2020 (estuvo un año y medio parado).