Decisión de Cardoso hizo que Turismo "batiera récords" en publicidad digital, según Pérez Banchero

Una relación muy buena que luego se fue desquebrajando cuando a su dirección le fueron retiradas las competencias relativas al marketing del ministerio, vinculadas a las decisiones de compra y uso de publicidad. La decisión de salir a hacer denuncias en la prensa debido a las "falsedades" que se dijeron en torno a su cese. Un cese que, según dijo, fue motivado por su negativa a ratificar con su firma procedimientos que no estaba dispuesto a avalar.

Sobre estos términos giró el testimonio que el exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, realizó este lunes ante la comisión investigadora que, en Diputados, funciona a partir de las denuncias que el propio exjerarca hizo públicamente contra el exministro, Germán Cardoso.

"Cuando el cese se dice la falsedad absoluta de que nosotros nos fuimos con 122 expedientes sin firmar", recordó Pérez Banchero al comienzo de su intervención. "Es muy fácil de constatar, se le pide al ministerio la prueba de cuántos expedientes tenía en bandeja. No teníamos", aseguró.

El motivo real de su salida del ministerio fue, según dijo, que no quería "participar" con su firma de decisiones de compras con las que "no estaba de acuerdo, ni en el fondo ni en la forma". También, y fundamentalmente, porque la compra directa era "la regla y no la excepción" que, además, se hacía sin el informe previo de la agencia de publicidad Young & Rubicam, contratada por cartera, que percibía entre US$ 10 mil y US$ 12 mil por mes para cumplir funciones de asesoramiento.

En materia de publicidad, precisó, las contrataciones directas eran "prácticamente todas".

Esas decisiones, sostuvo, eran tomadas por el propio Cardoso o por sus asesores, en un "comité de marketing" que integraban también el subsecretario Remo Monzeglio y su asesor, Oscar Iroldi. También cuestionó que el propio Cardoso o algunos de sus asesores fueran los "conformadores de facturas". Como tales, precisó, eran los que daban fe de que conocían a la empresa contratada y que la misma cumplía el servicio.

El exdirector fue consultado sobre el círculo cercano a Cardoso. En particular, sobre Elbio Rodríguez, "asesor honorario" del exministro.

Según dijo, Rodríguez tuvo una primera etapa de "asesoramiento" en el tema de la compra de medios. El exdirector sostuvo que "era notorio" que su presencia allí obedecía a la relación personal que mantenía con el ministro, aunque puntualizó que siempre trabajó con él para hacer las compras por licitación. "Tenía conocimientos de medios, tenía conocimientos de los canales de televisión, de radios, de prensa y, más allá de que no tenía una contratación y demás, nosotros, y en esto soy claro, entendemos que hizo un aporte importante con su trabajo en asesoramiento en estos primeros meses del ministerio".

Consultado, Pérez Banchero reconoció que Rodríguez "tenía acceso a información" sobre las contrataciones de publicidad del ministerio aunque el contacto se mantuvo hasta el año pasado. "Fue una participación muy fuerte al principio y fue mermando con el tiempo", dijo.

Al respecto, valoró como "buena" la relación con Rodríguez. Algo distinto a lo que sucedió con Daniel Reta, contratado en agosto de 2020 como adscripto de Cardoso. "No tuvimos un buen vínculo", dijo.

Reta terminó siendo uno de los encargados de marketing de la compra de medios, un rol que antes estaba en manos de la Dirección Nacional de Turismo. "En los hechos, era el encargado de la compra de medios", afirmó. "Todas las solicitudes había que derivarlas a él por orden del ministro".

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la decisión del ministerio de contratar a tres empresas, Digital Media Technology, Kirma Service y Cisneros Interactive Panamá, para realizar publicidad por medios digitales por un monto de US$ 700 mil, a través de un expediente creado el 28 de diciembre de 2020, días días antes de finalizar el ejercicio.

Según explicó, existía un saldo importante de dinero que no se había ejecutado, y que se perdería al comenzar el nuevo año. "En esa fecha nos llama el señor Cardoso y nos dice que había que ejecutarlo para no perder ese dinero. Nosotros teníamos esa diferencia de fondo: creíamos que no. Creíamos, además, que la publicidad digital que, reitero, es para todo el mundo, no solamente para Uruguay. con fronteras cerradas era una barbaridad", precisó.

La decisión final de Cardoso, expresó, hizo que en 2020 el ministerio "batiera récords" de compra de publicidad digital. También en este caso no hubo informes previos, según Pérez Banchero.

Consultado, el exdirector de Turismo dijo nunca haber sentido nombrar previamente a Kirma Services, la firma de origen estonio que iba a ser contratada por el ministerio para realizar publicidad digital. Según explicó a los legisladores, la propuesta de esa empresa fue acercada vía correo electrónico por Daniel Praderio, de la agencia Young & Rubicam.

Esta explicación fue reproducida al término de la comisión por el diputado colorado Conrado Rodríguez, lo que le valió la respuesta de la agencia involucrada.

"La propuesta de la empresa Kirma llegó a la agencia a través del Elbio Rodríguez y de Daniel Reta", precisó Young & Rubicam en un comunicado este lunes. Según esta versión, tanto Rodríguez como Reta acercaron la propuesta, por separado y por escrito, para que fuera incluida en el plan de medios digitales del ministerio, sobre lo cual la agencia dijo tener documentación probatoria.

Pérez Banchero respondió también sobre por qué rechazó contratar a la empresa Xaxis, especializada en inteligencia artificial aplicada a la publicidad, y que lo llevó a una serie de desavenencias fuertes con Young & Rubicam,.

Según explicó, la razón social de Xaxis era Manerel SA, vinculada a la propia agencia asesora del ministerio que, técnicamente, debía controlar a los medios contratados. "Entendimos que nos era conveniente", dijo.

También habló sobre por qué se opuso, el año pasado, a una compra directa por US$ 800.000 a la empresa Netcom por publicidad en la vía pública en varios puntos del país. Además del "monto enorme", Pérez Banchero recordó que la administración anterior había invertido US$ 200 mil anuales en el mismo tipo de publicidad dividida en seis empresas diferentes. Como en los anteriores casos, tampoco aquí había un informe previo de la agencia asesora.

El pedido de Sanguinetti

El expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, presentó una solicitud ante la comisión investigadora para que todas las actuaciones sean derivadas a la Comisión de Ética y Conducta Política de su colectividad, que analiza el diferendo entre Cardoso y Pérez Banchero.

Este martes, la comisión investigadora recibirá al actual ministro de Turismo, Tabaré Viera. La exministra Liliam Kechichian, que en principio estaba convocada para el próximo martes, avisó que ese día el Senado estará discutiendo la Rendición de Cuentas. Además, planteó que primero le gustaría conocer los expedientes por los cuales Cardoso pide se la investigue. Por lo tanto, pidió postergar su presencia ante la comisión. En el mismo sentido se pronunció el subsecretario Benjamín Liberoff. Cardoso, a su vez, pidió este lunes convocar al actual director nacional de Turismo, Roque Baudean.