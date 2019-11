Deco para vivir el verano y las fiestas

Me encanta esta época, en que nos juntamos con amigos y compañeros de trabajo o alguna que otra reunión familiar para empezar a despedir el año.❤ El clima nos va llevando a disfrutar las noches de vientito fresco en los lugares de exterior que tengamos en nuestra casa. Galería, jardín, patio, terraza o balcón. No importa el espacio, siempre hay lugar para una mesita y cositas ricas.😉 La semana que viene viajo a Uruguay a dar un workshop con @mercado_decoracion y uno de los temas de los que vamos a hablar con Majo es "recibir en casa" (todo organizado por @anadelisante), mostrando espacios de la casa que se presentan para reuniones y uno de ellos será la galería: así que estuve buscando inspiración de mesas en espacio exterior y me encantaron estas para mostrarles.👆🏻 ¿Cuál de todas les gusta más? ¿Tienen un lugar favorito de la casa para recibir a la gente querida? A mi me dieron ganas de hacer una limonada súper fresca e invitar a mis amigas a disfrutar las últimas horas de la tarde.💐 📷Todas las personas dueñas de las fotos están etiquetadas. #outdoordecor #outdoorinspo #outdoors #outdoordesign #outsidedecor #outsidetable #InspirateconDLB

