Delgado y Lema llamaron a defender la LUC: "Hay que decirle a la gente que no retroceda"

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, llamaron a defender los artículos de la Ley de urgente consideración (LUC) que serán sometidos a referéndum el año que viene, en el marco del primer plenario presencial de la Lista 404 desde el inicio de la pandemia.

Delgado comenzó reivindicando la gestión de la pandemia y los resultados en materia sanitaria, para luego culminar con una arenga a defender la LUC y evitar "retroceder".

"Lo van a querer hacer contra el gobierno, no contra la LUC. Nosotros vamos a decirle a la gente que no retroceda", afirmó el secretario de Presidencia.

"Todos los artículos la gente los apoyó. Estaban en el Compromiso por el País. La gente dijo cambiamos y vamos por acá. Pero hay dos inventos que tienen muchos años: la rueda y los palos en la rueda", comentó Delgado, y agregó que se juntaron firmas "muchas veces falseando la realidad".

"Tenemos que decir que es una ley que ya tuvo sus efectos. El primero de ellos, el más importante, es en materia de seguridad. En pocos meses esta ley fue solucionando temas que tenían por lo menos 15 años de falta de soluciones en seguridad. Esto demuestra que la ley ya tiene sus efectos, y que no estamos dispuestos a volver a lo anterior. No queremos retroceder a Bonomi", remarcó el jerarca en referencia al exministro del Interior frenteamplista.

Lema también mencionó a la seguridad como una de las claves de la campaña.

"No solamente vamos a defender esta herramienta desde el bienestar social que provoca, y el retroceso social que sería una eventual derogación. Tenemos que salir a explicar los artículos de seguridad y decir por qué se obtiene más seguridad. Por qué la importancia de subir algunas penas, por qué la importancia de respetar la autoridad policial. Vamos a gritar bien fuerte por qué una cantidad de componentes educativos hablan de un formato que pone el eje en el alumno, no en egos institucionales. También tenemos que hacer referencia a la coexistencia de derechos: ¡se terminó el Uruguay donde solamente se defienden algunos derechos! La LUC defiende el derecho a la huelga pero también el derecho del trabajador a ingresar al espacio de trabajo. ¿Por qué no defender los dos derechos?", argumentó el ministro de Desarrollo Social.

Lista 404

"El presidente de la Republica ya decía como diputado que cuando haya una causa justa, detrás tenía que haber un militante de la 404. Hoy nos toca a toda la militancia no defender una ley, sino defender una herramienta de bienestar social. No hay mejor manera de defenderla que explicar de qué se trata. En el día a día provoca una mejora personal y en la suma de individuos un mayor bienestar social", dijo Lema en un momento de su intervención.

"¡Tenemos que afrontar la etapa que se viene con total determinación y con orgullo!", agregó el expresidente de la Cámara de Representantes, uno de los referentes de Aire Fresco.

Delgado, por su parte, dijo que una situación "más compleja" es que "si se deroga la LUC hay mucha incertidumbre".



"Como es una buena ley, yo no quiero volver atrás. Tiene que ver con la actitud de los ministros y la policía, pero sobre todo tiene que ver con el marco legal que protege a los que nos protegen. Si está bien, no lo cambies. Si está bien, no retrocedas. Si está bien, no vuelvas atrás", añadió.

En ese sentido, el secretario de Presidencia dijo que la 404 tendrá que "estar a la altura de las circunstancias". "Vamos a volver a estar en la primera línea de la trinchera. Yo quiero sentirme, sentirnos y que no sientan que la 404 pone una vez más a sus militantes en la calle a defender su gobierno y a defender la legalidad. A defender la posibilidad de vivir tranquilos, seguros. Y orgullosamente a defender su gobierno. O vamos camino a retroceder y volver a la gestión del Frente Amplio, o vamos a dar un paso adelante y a recuperar los valores por los que la gente nos dio el gobierno. Cuenten con que la lista 404 va a estar", concluyó.