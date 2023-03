Denuncian a agencia turística por no brindar viajes pagos: Turismo la clausuró por no pagar garantía

Un grupo de más de 50 personas denunció a través de diferentes organismos y en las redes sociales a la agencia turística Confort Viajes por no entregar varios viajes que estaban pagos desde 2019, antes de la pandemia, hasta principios de 2023.

La empresa fue clausurada por Turismo por no pagar su garantía desde mitad de 2021, y la cartera analiza las denuncias que llegaron a sus oficinas, confirmaron fuentes del Ministerio a El Observador. Varios usuarios también denunciaron a la empresa en la Unidad de Defensa del Consumidor, y otras lo hicieron ante la Policía apuntando al responsble de la agencia.

Según relataron varios de los afectados a El Observador, los problemas comenzaron cuando llegó la pandemia, en marzo de 2020. Ninguno de los denunciantes recibió el viaje ni el dinero tres años después, a pesar de comunicarse en reiteradas ocasiones con la empresa hasta febrero de 2023, cuando la mayoría de los usuarios pudieron comunicarse por última vez con la compañía.

“Yo había comprado para ir a Floripa, no a las termas"

El 15 de enero de 2020 Ema Golia pagó a Confort unos US$ 1.048 por un paquete de tres personas a Florianópolis, para la semana de turismo de ese año. Sin embargo, el 13 de marzo de 2020 se decretó la emergencia sanitaria por coronavirus y las fronteras se cerraron.

Unos 15 días después la empresa envió un mail en el que avisó a los compradores de pasajes que "solo la gente que tuviera todo el paquete pago” como Golia “o que lo completara a la brevedad” podía firmar un "acuerdo de reprogramación para cuando se pudiera viajar".

En noviembre de 2021 se reabrieron las fronteras, y comenzaron los problemas para comunicarse con la empresa, que entonces se excusó para aplazar los viajes ya pagos, según el relato de la denunciante. En principio, Golia y su familia pensaron que iban a viajar en la semana de turismo de 2022, pero “unos días antes” la empresa les comunicó que no estaban dadas las “condiciones” para salir, y ofrecieron viajes en mayo o septiembre de ese año.

Meses después la mujer firmó un “acuerdo” para viajar en turismo de 2023. “Al principio (la empresa) dijo que no devuelve plata, luego dijo que si devolvía tenía que descontar la plata que perdió con las reservas que no recuperó". Incluso planteó cambiar el viaje a uno de los paseos nacionales que la agencia ofrece: "Le dije que yo había comprado para ir a Floripa, no a las termas".

En febrero de 2023 Golia se enteró de la clausura de Confort Viajes. El día 9 de ese mes se comunicó con la agencia, y le respondieron que “iba a viajar” y que la clausura “era un trámite burocrático administrativo”, pero no tuvo más contacto. Cuando llamó al Ministerio de Turismo le notificaron que la empresa no había pagado su garantía desde el 31 de mayo de 2021.

En diciembre de 2022 Pablo, otro de los denunciantes, a la agencia “por recomendación de una amiga”, y entregó una seña de 300 dólares para un viaje a Florianópolis el 1° de abril.

A mitad de ese mes la empresa se comunicó con Pablo y le dijeron que lo “iban a llamar”. Tras cinco días sin respuesta asistió al local, pero “estaba cerrado”.

La final del Mundial

Micaela Fernández encontró en la web de Confort una promoción 2x1 para un viaje al Eco Parque Tálice y al Bioparque de Durazno por $ 1.800, y el 27 de octubre de 2022 pagó por un viaje para el 20 de noviembre. Sin embargo, un día antes le informaron que “se reprogramaba por mal tiempo” al 18 de diciembre.

Ese día fue el que la empresa asignó para varios viajes suspendidos: a Noelia Rodríguez y a Cristina Fernández le reagendaron para esa fecha una excursión a Cabo Polonio y Punta del Diablo. Sin embargo, un día antes le comunicaron a los usuarios que los viajes se suspendían debido a “la final del Mundial” entre Argentina y Francia que se disputó ese día.

Micaela no estuvo de acuerdo con el cambio de fecha y el 20 de diciembre gestionó el reembolso. La empresa le dijo que en 15 días hábiles recibiría el dinero, y cuando llegó la fecha (el 12 de enero) le dijeron que se iba a realizar la devolución. Fue la última vez que le respondieron.

Noelia y Cristina también pidieron su dinero y en febrero ambas lograron comunicarse con el dueño de la empresa. El 8 de ese mes el propietario llamó a Rodríguez y le dijo que “su intención era pagar pero que estaba complicado, y que al día siguiente se reuniría con el contador”. Desde ese día no logra contactarse con él.

Cristina Fernández fue a la empresa a mediados de ese mes para pedir su dinero tras varios intentos fallidos, y el responsable de la empresa le contó los “problemas” que tenía: le dijo que la compañía "había perdido y tenido que pagar 1 millón de pesos por viajes cancelados por la pandemia". Cuando le recriminó que otras empresas no tenían ese tipo de problemas, le respondió que "era porque eran empresas grandes".

El comunicado de Confort: “No divulguen información errónea”

El pasado 15 de marzo Confort publicó un comunicado en su página oficial en la que confirmó la clausura de su local desde el 2 de febrero “debido a la faltante en la presentación de un documento en año anterior”.

“No podemos brindar dichos servicios que tenemos planificados con Usted; tampoco estamos autorizados a recibir público en nuestro local por tanto el mismo permanecerá cerrado sin personal sin excepciones, por el momento tampoco podemos vender ni programar viajes”, indicó la empresa, que de todas formas reafirmó su intención de brindar los servicios pagados.

“A partir del 27 de marzo, la empresa volverá a comunicarse con cada uno de los usuarios”, indicaron desde la compañía, que sostuvo que la clausura podría durar hasta el 31 de mayo, cuando se renuevan los permisos de las agencias turísticas.

Desde Confort lamentaron la aparición de comentarios sobre la empresa en las redes sociales. “Les solicitamos que no divulguen información errónea, ni falsos testimonios, injurias, difamaciones sin pruebas algunas. No desinformen. Los propietarios de la empresa no se encuentran desaparecidos, ni fugados, ni se fueron a otro país”, se lee en el comunicado.

“Somos una empresa que durante años trabajó de manera correcta y en ningún momento se intentó perjudicar a nadie”, escribieron desde Confort, que quiere “retornar a la actividad lo antes posible para seguir cumpliendo con todos los compromisos asumido de forma reglamentaria”