Depósitos bancarios con un crecimiento récord de US$ 3.358 millones en 2021

Los ahorros en el sistema bancario uruguayo subieron en montos nunca antes registrados en 2021, de acuerdo a un informe elaborado por la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU).

Según el documento, "las estadísticas del BCU, que tienen datos desde 1998, nunca mostraron un crecimiento de los depósitos tan grande como el que se vio en 2021, de US$ 3.358 millones". AEBU también observó que "considerando los dos años desde la llegada de la pandemia, el aumento es de US$ 6.337 millones, otro récord si vemos períodos de dos años".

Además, según las cifras publicadas por el BCU, en 2021 los incrementos fueron proporcionalmente más altos en pesos que en divisas extranjeras, aunque lo mismo se dio a la inversa —y con mayor margen— en 2020.

Al terminar 2019, los depósitos en pesos reunían una suma equivalente a US$ 7.949 millones, que ascendieron a US$ 8.237 millones al cierre de 2020 (+3,6%) y US$ 9.141 millones en diciembre de 2021 (+11,8%).

Asimismo, los ahorros en moneda extranjera en sistema bancario local llegaban a US$ 22.721 el último mes de 2019, y crecieron hasta US$ 25.412 millones en la misma fecha de 2020 (+11%) y a US$ 27.866 millones en igual mes de 2021 (+9,7%).

Por otra parte, el informe de AEBU criticó que el crecimiento "no fue parejo" y que las cuentas con más fondos son las que experimentaron mayores aumentos. "La mitad del crecimiento total se explica por las cuentas con más de US$ 250 mil. Y si se agregan las que tienen más de US$ 100 mil, explican el 70% del crecimiento", señaló. Los depósitos mayores a US$ 100 mil constituían un poco más del 60% del total en febrero de 2020.