Derrumbe en Miami: sube a 16 el número de cadáveres; los tres uruguayos siguen sin aparecer

Los rescatistas que trabajan entre los escombros del edificio Champlain Towers, que se desplomó la semana pasada en Florida, Estados Unidos, hallaron más cuerpos de personas fallecidas y el saldo de muertos ascendió a 16 este miércoles, anunció la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Al mismo tiempo, la esperanza de encontrar sobrevivientes disminuye cuando la búsqueda de 147 personas aún desaparecidas entró en su séptimo día.

"Hemos encontrado cuatro nuevas víctimas. El número de muertos es de 16", dijo Levine Cava en una conferencia de prensa.

El bloque de 55 apartamentos frente al mar, parte del complejo Champlain Towers South ubicado en Surfside, cerca de Miami, se derrumbó la madrugada del jueves pasado en uno de los peores desastres urbanos en la historia de Estados Unidos. Al menos 12 muertos fueron confirmados. Y el número de víctimas debería seguir aumentando.

"En las últimas 12 horas, hemos encontrado más personas. Lamentablemente, no están vivas", declaró a CNN este miércoles el coronel Golan Vach, comandante de la unidad del ejército israelí que colabora con las operaciones de búsqueda y rescate. "No puedo dar el número preciso porque las familias no han sido todavía notificadas", añadió.

El saldo oficial de muertes no incluye estos últimos cuerpos hallados.

Vach explicó que él y otros rescatistas habían encontrado lo que llamó túneles entre los escombros, y en un caso ese espacio estaba entre balcones de apartamentos que se desplomaron.

"Entre ellos quedaba un gran espacio de aire", dijo. "Nos arrastramos por esos túneles. Llamamos a las personas y, lamentablemente, no encontramos nada".

Vach dijo que la posibilidad de encontrar sobrevivientes tanto tiempo después del colapso era "muy, muy escasa". "Debemos ser realistas", señaló.

Un venezolano y una uruguaya-venezolana fueron identificados entre los fallecidos, pero hay al menos otros 29 latinoamericanos, incluido tres uruguayos, de los que todavía no se tienen noticias: nueve son de Argentina, seis de Colombia, seis de Paraguay, cuatro de Venezuela y uno de Chile.

"Como un terremoto"

Champlain Towers South, de 12 pisos de altura y construido hace 40 años, se destacaba por su silueta beige en medio de modernas moles residenciales con fachadas de vidrio.

El complejo contaba con 136 apartamentos, ocupados por su propietarios o alquilados. Fueron las unidades con vista al mar las que se desplomaron por alguna razón y aún son investigadas.

El colapso parcial del edificio convocó a rescatistas y expertos de todo Estados Unidos y también de Israel y México. El equipo de 15 expertos israelíes llegó el domingo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará el lugar el jueves con la primera dama Jill Biden para asegurarse de que los funcionarios estatales y locales tienen todo lo que necesitan para sus labores y para consolar a las familias de las víctimas.

Los residentes del bloque de apartamentos de Champlain Towers South que no se cayó contaron que se despertaron alrededor de la 01.30 (hora local) del 24 de junio debido a un estruendo que sonó como truenos y sacudió sus habitaciones.

"Fue como un terremoto", dijo a la AFP Janette Agüero, quien escapó del piso 11 junto con su familia.

Los bomberos que llegaron momentos después de la caída ayudaron a evacuar a decenas de residentes y sacaron vivo a un adolescente de entre los escombros. Pero desde entonces, nadie ha salido con vida de las ruinas, a pesar de la gran cantidad de socorristas que trabajan con ayuda de grúas y perros rastreadores, en un calor sofocante y en medio de lluvias y tormentas eléctricas intermitentes.

"Actualmente hay 210 personas trabajando en el sitio", dijo el martes la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Las posibles causas del derrumbe

Los expertos están analizando posibles fallas críticas preexistentes en la estructura de la torre de apartamentos.

En abril, la presidenta de la asociación de copropietarios de Champlain Towers South, Jean Wodnicki, había advertido a los residentes que su edificio, construido en 1981, sufría un "deterioro" creciente.

Los medios de comunicación estadounidenses informaron que antes de la catástrofe ya existía preocupación por el estado del edificio.

Una evaluación realizada por un ingeniero en 2018 encontró "daños estructurales importantes" en el complejo, que se extendían a la losa de hormigón bajo la cubierta de la piscina y a las vigas y columnas de hormigón del aparcamiento.

Según dijo Janette Agüero –la residente que consiguió escapar–, "el garaje siempre parecía estar en mal estado, había grietas, estaba inundado todo el tiempo".

Por su parte, el ingeniero Allyn Kilsheimer, enviado por la ciudad de Surfside para investigar la causa del colapso, declaró este miércoles a CBS no haber detectado nada que hiciera pensar en un derrumbe inminente. Probablemente "una combinación de factores" provocaron la caída, dijo.

El experto, que prestó asesoría tras los atentados del 11-S y el terremoto de Ciudad de México en 1985, dijo que "todo tipo de cosas" puede haber incidido, desde una "explosión" hasta "el choque de un automóvil contra una columna" hasta "problemas con la losa del techo o de cimientos".

Los investigadores estiman que llevará meses saber exactamente qué ocurrió.

Primeras estimaciones

Problemas en la construcción o daños causados por el agua a los cimientos, y no el cambio climático, están probablemente detrás del colapso del edificio frente al mar en el sur de Florida, según un experto en esas costas de Estados Unidos.

Las autoridades tienen pocas respuestas sobre lo que causó que buena parte del inmueble de 12 pisos de Surfside se derrumbara la madrugada del jueves pasado.

La tragedia se produjo cuando las ciudades del área de Miami ya están experimentando los efectos de las mareas más altas y anuncian costosos esfuerzos para mitigarlos, pero Stephen Leatherman, profesor de la Universidad Internacional de Florida especializado en playas, dijo que aún no hay pruebas de que ese fenómeno, producto del cambio climático, haya incidido en el derrumbe.

"Dudo que eso haya sido un problema aquí", dijo a la AFP durante una entrevista en su casa de Miami.

Más bien, la falta de refuerzo en la construcción del edificio, o quizás los daños causados por el agua que finalmente comprometieron sus cimientos, son los culpables más probables, dijo Leatherman.

"Lo que más preocupa aquí son los huracanes, la erosión de las playas, las inundaciones, todos esos problemas. Pero el derrumbe de un edificio es algo nuevo. Nunca habíamos visto esto antes, especialmente en un edificio de gran altura", apuntó.

El boom de la construcción

Antes de desintegrarse en un montón de escombros en cuestión de segundos, las Champlain Towers South formaban parte de una serie de edificios de gran altura que se extienden a lo largo de la costa del sur de Florida y que se han ido densificando en medio de un continuo boom inmobiliario.

Construir en ciudades como Surfside, situadas en islas de barrera del Atlántico en este estado propenso a los huracanes, plantea retos únicos, dice Leatherman.

"Por lo general, se construye sobre la arena", a diferencia de la piedra caliza de Miami, que está más tierra adentro pero aún es baja como la mayoría de los demás lugares de Florida, dijo Leatherman.

La legislación aprobada en 1982 obliga a los constructores a excavar y construir zapatas bajo los pilares del edificio, pero el bloque de la torre que se derrumbó se terminó de construir en 1981, por lo que no cuenta con este sistema de cimentación.

Leatherman también cuestionó si los contratistas instalaron suficientes barras de refuerzo para soportar el edificio de concreto, así como la calidad de la arena requerida para hacer el concreto.

Primero el agua dulce

Impulsados por el cambio climático, los edificios del sur de Florida podrían sufrir cada vez más inundaciones a medida que el aumento del nivel del mar eleve las aguas subterráneas, pero Leatherman dijo que no será agua salada corrosiva, al menos no al principio.

"Esa agua debería seguir siendo agua dulce, pero si entra agua salada, entonces el agua salada puede penetrar y empezar a oxidar esa barra de refuerzo, y eso no es realmente bueno", dijo.

No obstante, el problema se ha agravado lo suficiente como para que sea habitual ver a los residentes navegando por las avenidas inundadas durante la temporada de lluvias de verano.

En febrero, el gobierno del condado de Miami-Dade anunció que gastaría miles de millones de dólares para luchar contra el aumento del nivel del mar, y el año pasado, el gobierno de Estados Unidos hizo que los camiones arrojaran arena en Miami Beach para detener la erosión que, según Leatherman, se había acelerado debido al cambio climático.

Pero no hay mucho que se pueda hacer, y predice que las propiedades caras de los rascacielos podrían pronto tener que acostumbrarse a que sus pisos inferiores se inunden, mientras que otras partes de Miami podrían terminar siendo abandonadas por completo.

"No sé si vamos a ser pronto la nueva Venecia, pero espero que no seamos la Atlántida", afirma.

AFP