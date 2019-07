Desafío Star Wars: como ver las ocho películas según el orden que elijas

Después de dos finales “en falso” en 1983 y 2005, el próximo 19 de diciembre se terminará una de las grandes sagas del cine y de la cultura popular moderna. Cuarenta y dos años después de que por primera vez las luces de una sala de cine se apagaran, y una fanfarria épica soltara su melodía mientras un texto amarillo se deslizaba sobre el negro espacio salpicado de estrellas, se estrenará Star Wars episodio IX: El ascenso de Skywalker, y la historia de esa familia galáctica concluirá.

Al menos por ahora, porque con Hollywood nunca se sabe. De hecho, habrá más películas de Star Wars a partir de 2022, pero por ahora, la historia principal, la que empezó todo y la que es más conocida dentro de una franquicia que abarca series de televisión, de streaming, cómics, libros y demás, cerrará su camino cinematográfico, ya sin el comando de su creador, George Lucas, sino bajo la égida ratonil de Disney.

Este es, entonces, el momento ideal para hacer el repaso. Para sentarse ante su monitor, televisor o proyector y ver cada una de las películas previas de manera de llegar con la historia fresca y presente al estreno del desenlace de la “saga Skywalker”, la que empezó en 1977 con la por entonces llamada La guerra de las galaxias, hoy reconvertida en un cuarto episodio titulado Una nueva esperanza.

Como dijo el maestro Yoda en El Imperio Contraataca, “hazlo, o no lo hagas. Pero no lo intentes”. No hay que quedar a medio camino. No puede faltar ninguna película en el repaso. Pero hay distintos métodos para llegar al mismo destino. Algo tan pasional y que despierta un fervor fanático como Star Wars tiene también sus facciones, y un público capaz de ir hasta extremos impensados (a veces, como ocurrió en los últimos años, pasándose al lado oscuro con posturas racistas y mezclando política real en una ficción) para defender su postura.

Hay distintos órdenes en el que ver las películas, e incluso hay versiones distintas de los filmes. La elección depende de vos. Que la Fuerza te acompañe.

Antes de empezar

¿En qué orden verlas?

El gran dilema en este caso son las seis primeras películas. La trilogía de secuelas (episodios VII y VIII, más la inminente novena parte), van al final, sin dudas. Si bien abren una puerta de entrada a una nueva generación de fanáticos, también están pensadas para el que ya pasó por los seis episodios previos, y son sus herederas. La trilogía original, y la de precuelas, cuentan con distintas opciones para su degustación, cada una con puntos a favor y en contra.

El orden cronológico: Del I al VIII

Como le gusta a George Lucas. Empezar por la infancia de Anakin Skywalker, ver su crecimiento y su conversión en Darth Vader, y luego pasar a las aventuras de sus hijos Luke y Leia.

A favor: es el orden elegido por el creador de la historia, y es menos confuso ir siempre hacia adelante en la cronología. Y considerando lo flojo de las precuelas en comparación a las originales, la calidad de las películas va ascendiendo. Además, como La amenaza fantasma tiene unos momentos más infantiles, es una puerta de entrada ideal para los espectadores juveniles.

En contra: Cuando Vader dice “Yo soy tu padre” a Luke, los espectadores ya lo saben dos películas atrás. Le quita impacto a la revelación (aunque a esta altura el giro tiene menos sorpresa que un huevo Kínder abierto) aunque mantiene el peso emotivo por la reacción de Luke. Y empezamos por lo peor en cuanto a calidad.

El orden de estreno (del IV al VIII)

Trilogía original, trilogía de precuelas y trilogía de secuelas Disney. El orden en el que la vieron los primeros fanáticos. Primero vemos la gran batalla entre el bien y el mal, luego descubrimos el origen del malo más cool de la historia del cine, y luego retomamos el conflicto pero con una nueva camada de protagonistas a ambos lados de la Fuerza.

A favor: La tecnología avanza a medida que avanzan las películas, y el recurso de terminar una historia, visitar su pasado y luego seguir adelante funciona a nivel narrativo. Además, si se ven las versiones reeditadas de las tres originales, los retoques que hizo Lucas las conectan más con las precuelas. Y se mantienen las sorpresas, en caso que sea una primera visualización.

En contra: La calidad de las precuelas le saca punch a la segunda parte del visionado. Los retoques distraen y le quitan sentido al final original. Y en todo caso, el final de El retorno del Jedi es mejor que el de La venganza de los Sith para la historia global, además de ser el pretendido por Lucas.

El orden Rister/Machete

Nacidos de internet, estos dos órdenes proponen un camino intermedio entre el de estreno y el narrativo. El orden Rister (llamado así por Ernst Rister, el fanático que lo popularizó), propone empezar por el episodio IV, seguir por el quinto y con las grandes revelaciones de El Imperio Contraataca, iniciar una mirada al pasado de tres películas (episodio I al III), y retomar el orden de estreno con El retorno del Jedi. El orden Machete es igual, pero propone erradicar del visionado el episodio I, considerando que no aporta nada relevante.

A favor: Es una forma efectiva de hacer fluir la narración, conservar las grandes sorpresas de la saga y permite agregarle valor a la redención de Darth Vader al final de la sexta parte de la franquicia.

En contra: Lo ideal es ver la saga completa, así que eliminar una película (que es cierto, poco aporta, pero tiene algunos elementos que sirven a la construcción de la saga, y personajes como Darth Maul, de los más cool de la franquicia) no es la mejor opción. Además, esta elección entrevera la historia y se pasa de El Imperio Contraataca a La amenaza fantasma, que es como pasar de un Barcelona-Real Madrid a un Rentistas-Cerrito de golpe.

¿Qué versión ver?

La trilogía original tiene, amén de remasterizaciones y correcciones de sonido, tres versiones diferentes: la primera es la que se estrenó en cines entre 1977 y 1983. La segunda se lanzó en 1997, agrega efectos digitales, nuevas tomas, agrega personajes generados por computadora a otras escenas y algunos cambios que alteran la narrativa, como el que más indignó a los fans: que Han Solo (Harrison Ford), no ataque a un cazarrecompensas, sino que dispare en “defensa propia”, al agregarse un disparo de parte del otro personaje, y la más reciente, con aún más retoques, de 2011. Oficialmente, las versiones originales ya no existen y no pueden verse. En las plataformas de streaming o si se compra una copia física, está la más reciente. Así que por una cuestión de practicidad, son las más accesibles. Pero las correcciones le sacan el valor original y parte de la magia a las películas. Si puede encontrarlas por sus medios, elija esas.

¿Qué pasa con las “historias de Star Wars”?

Además de las nueve películas de la saga Skywalker, hay otras dos que ya han sido estrenadas bajo la administración Disney, que rellenan algunos espacios de la mitología galáctica (aunque nadie las haya pedido). La primera, de 2016, es Rogue One, que cuenta la historia de los rebeldes que roban los planos de la Estrella de la Muerte, para que al final de Una nueva esperanza Luke Skywalker la haga reventar; la otra es Han Solo, de 2018, que cuenta la historia del contrabandista devenido en héroe enfocándose en su juventud y sus inicios como criminal espacial.

No van a cambiar nada de la saga principal si no se ven, pero son un buen agregado para el que busque llegar a Episodio IX con todas las casillas marcadas. Se amoldan tanto al orden de visualización por lanzamiento como al cronológico.

Para después

¿Qué más se puede ver?

Netflix dispone en su catálogo de las series animadas The Clone Wars (6 temporadas) y Star Wars Rebels (4 temporadas), que también forman parte del “canon” de la saga. En noviembre se estrenará The Mandalorian, la primera serie de Star Wars con actores de carne y hueso, en la plataforma Disney+, que estará disponible en Uruguay en 2020.

Las películas

Las primeras siete están disponibles en Netflix. Los últimos Jedi y Han Solo están en HBO Go.

Episodio I – La amenaza fantasma (1999)

Una historia: Una tormenta de arena de proporciones épicas afectó el set de la película en Túnez, lo que retrasó la filmación, aunque finalmente se cumplió el plazo estipulado por la producción. Lo increíble es que lo mismo había pasado en la filmación de la película original en 1976.

Una tormenta de arena de proporciones épicas afectó el set de la película en Túnez, lo que retrasó la filmación, aunque finalmente se cumplió el plazo estipulado por la producción. Lo increíble es que lo mismo había pasado en la filmación de la película original en 1976. Una cifra: 1950 planos de la película contienen efectos digitales. Hoy en día es algo normal, pero con estas precuelas Lucas innovó en la forma de hacer cine taquillero. El creador de Star Wars ha comentado que esta segunda trilogía la llevó de una forma más tranquila, porque no tenía limitaciones técnicas ni tecnológicas como en el pasado. Ni de dinero, claramente.

1950 planos de la película contienen efectos digitales. Hoy en día es algo normal, pero con estas precuelas Lucas innovó en la forma de hacer cine taquillero. El creador de Star Wars ha comentado que esta segunda trilogía la llevó de una forma más tranquila, porque no tenía limitaciones técnicas ni tecnológicas como en el pasado. Ni de dinero, claramente. El contexto: La ausencia de Star Wars de las salas en 16 años generó una manía peculiar. Algunas empresas estadounidenses cerraron el día del estreno porque sus empleados decían estar enfermos, los campamentos en la puerta de los cines eran cotidianas, y las entradas llegaron a costar US$ 500 entre los revendedores.

Episodio II – El ataque de los clones (2002)

Una historia : Samuel L. Jackson interpretó al maestro Jedi Mace Windu en esta trilogía, y uno de sus rasgos característicos en la saga es su sable láser violeta, único entre los personajes. Eso fue un pedido del actor, para reconocerse fácilmente en las tomas generales de la batalla final. Además, el sable tiene grabado en su empuñadura las palabras “bad motherfucker”, las mismas que la billetera de otro de sus roles más célebres, Jules Winfield de Pulp Fiction.

: Samuel L. Jackson interpretó al maestro Jedi Mace Windu en esta trilogía, y uno de sus rasgos característicos en la saga es su sable láser violeta, único entre los personajes. Eso fue un pedido del actor, para reconocerse fácilmente en las tomas generales de la batalla final. Además, el sable tiene grabado en su empuñadura las palabras “bad motherfucker”, las mismas que la billetera de otro de sus roles más célebres, Jules Winfield de Pulp Fiction. Una cifra : Con un presupuesto de US$ 115 millones, fue la más cara de la era de Lucas y Fox, aunque palidece ante los presupuestos de las nuevas películas.

: Con un presupuesto de US$ 115 millones, fue la más cara de la era de Lucas y Fox, aunque palidece ante los presupuestos de las nuevas películas. El contexto: Está fue la película con el peor desempeño en taquilla de la saga (al menos hasta Han Solo), algo producido por la mala respuesta del público y la crítica a La amenaza fantasma. Fue la primera en no ser la más taquillera del año en el que fue lanzada.

Episodio III – La venganza de los Sith (2005)

Una historia: Gary Oldman estuvo cerca de tener un papel en este filme como la voz del robótico General Grievous. Llegó a realizar el casting, pero durante la etapa de negociaciones, se enteró que la película se realizaba sin contemplar los acuerdos del sindicato de actores estadounidense, y Oldman optó por retirarse.

Gary Oldman estuvo cerca de tener un papel en este filme como la voz del robótico General Grievous. Llegó a realizar el casting, pero durante la etapa de negociaciones, se enteró que la película se realizaba sin contemplar los acuerdos del sindicato de actores estadounidense, y Oldman optó por retirarse. Una cifra: 1 premio Razzie a lo peor del cine de Hollywood recibió este episodio. Fue para Hayden Christensen, por su interpretación de Anakin Skywalker.

1 premio Razzie a lo peor del cine de Hollywood recibió este episodio. Fue para Hayden Christensen, por su interpretación de Anakin Skywalker. El contexto: La película fue víctima de un problema que por tecnología, no le podía pasar a sus antecesoras. Se filtró en internet horas antes de su estreno, lo que llevó luego al arresto de ocho personas. La copia, surgida de la propia industria cinematográfica, llegó a China donde se publicó como DVD con subtítulos en chino y en inglés, en una traducción tan mala que se convirtió en un meme.

Episodio IV – Una nueva esperanza (1977)

Una historia: George Lucas estaba convencido que iba a fracasar. Su amigo, el cineasta Brian De Palma, le había advertido “es la peor película de la historia”. Solo otro de sus camaradas, Steven Spielberg, le veía potencial. De hecho, hizo un acuerdo con Lucas. Él le cedía el 2,5% de la recaudación de Encuentros cercanos del tercer tipo, a cambio del mismo porcentaje de la taquilla de Star Wars. Spielberg sigue cobrando hasta el día de hoy.

George Lucas estaba convencido que iba a fracasar. Su amigo, el cineasta Brian De Palma, le había advertido “es la peor película de la historia”. Solo otro de sus camaradas, Steven Spielberg, le veía potencial. De hecho, hizo un acuerdo con Lucas. Él le cedía el 2,5% de la recaudación de Encuentros cercanos del tercer tipo, a cambio del mismo porcentaje de la taquilla de Star Wars. Spielberg sigue cobrando hasta el día de hoy. Una cifra: George Lucas sudó sangre para conseguir el financiamiento de la película y que alguno de los grandes estudios aceptara producirla. Los US$ 8 millones (una cifra ínfima, incluso para la época) se convirtieron en US$ 11 millones, lo que generó un escándalo empeorado por las demoras en el rodaje. La recaudación final fue tal que el problema pronto fue tapado con billetes.

George Lucas sudó sangre para conseguir el financiamiento de la película y que alguno de los grandes estudios aceptara producirla. Los US$ 8 millones (una cifra ínfima, incluso para la época) se convirtieron en US$ 11 millones, lo que generó un escándalo empeorado por las demoras en el rodaje. La recaudación final fue tal que el problema pronto fue tapado con billetes. El contexto: Las películas de ciencia ficción eran consideradas material de clase B. Nadie las quería. Star Wars se estrenó en diciembre, una época considerada muerta para el cine de Hollywood. Pero su éxito fue tal que revolucionó al séptimo arte y encumbró al género, y todo porque Lucas no consiguió los derechos para filmar Flash Gordon.

Episodio V – El Imperio contraataca (1980)

Una historia : Solo cuatro personas sabían el gran secreto: George Lucas, el guionista Lawrence Kasdan, el productor Gary Kurtz y el director Irving Kershner. Luego se comunicó a Mark Hamill (Luke Skywalker) y James Earl Jones (la voz de Darth Vader), que el villano es el padre del héroe. Los demás, incluso David Prowse (el cuerpo de Vader en el set), tenían otro guión, para proteger la revelación. A Prowse le molestó esto, y ha tenido una mala relación con Lucas desde entonces, al punto que está vetado de los eventos oficiales.

: Solo cuatro personas sabían el gran secreto: George Lucas, el guionista Lawrence Kasdan, el productor Gary Kurtz y el director Irving Kershner. Luego se comunicó a Mark Hamill (Luke Skywalker) y James Earl Jones (la voz de Darth Vader), que el villano es el padre del héroe. Los demás, incluso David Prowse (el cuerpo de Vader en el set), tenían otro guión, para proteger la revelación. A Prowse le molestó esto, y ha tenido una mala relación con Lucas desde entonces, al punto que está vetado de los eventos oficiales. Una cifra: 180 días tardó el rodaje en completarse, el más extenso en la saga.

180 días tardó el rodaje en completarse, el más extenso en la saga. El contexto: El primer guión de la película lo hizo la escritora Leigh Brackett, y tenía algunas cuestiones relevantes (como la paternidad de Luke y su parentesco con Leia) completamente diferentes. Pero Brackett murió de cáncer y George Lucas tuvo que hacerse cargo, junto a Lawrence Kasdan, por lo que decidió simplificar la saga y responder esas preguntas con personajes ya conocidos.

Episodio VI – El retorno del Jedi (1983)

Una historia : Agotado por el proceso de trabajo de la primera película, Lucas delegó para las dos secuelas el rol de director. Para esta le ofreció el trabajo a su amigo Spielberg, que no pudo tomar el puesto porque integraba el sindicato de directores y Lucas no, ya que había renunciado al gremio por una disputa sobre los créditos iniciales de las dos películas anteriores. Otros directores que rechazaron la propuesta fueron David Cronenberg y David Lynch.

: Agotado por el proceso de trabajo de la primera película, Lucas delegó para las dos secuelas el rol de director. Para esta le ofreció el trabajo a su amigo Spielberg, que no pudo tomar el puesto porque integraba el sindicato de directores y Lucas no, ya que había renunciado al gremio por una disputa sobre los créditos iniciales de las dos películas anteriores. Otros directores que rechazaron la propuesta fueron David Cronenberg y David Lynch. Una cifra : 30,5 kilómetros de film que contenían tomas de efectos especiales fueron descartadas por George Lucas, enojado con el resultado, en una jornada que se conoce como el “viernes negro” para la empresa ILM, creada por el cineasta y encargada de los efectos.

: 30,5 kilómetros de film que contenían tomas de efectos especiales fueron descartadas por George Lucas, enojado con el resultado, en una jornada que se conoce como el “viernes negro” para la empresa ILM, creada por el cineasta y encargada de los efectos. El contexto: Ninguno de los actores principales, el director y el resto del equipo se sintieron cómodos con esta película, disgustados con algunas decisiones creativas (como los Ewoks), el guión y el proceso de filmación.

Episodio VII – El despertar de la Fuerza (2015)

Una historia: Tanto Mark Hamill como Carrie Fisher tuvieron que bajar de peso para el rodaje, una tarea menos sencilla que en su juventud. Hamill bajó 22 kilos, y la actriz 16. Harrison Ford la tuvo más fácil, solo tuvo que dejarse crecer un poco el pelo.

Tanto Mark Hamill como Carrie Fisher tuvieron que bajar de peso para el rodaje, una tarea menos sencilla que en su juventud. Hamill bajó 22 kilos, y la actriz 16. Harrison Ford la tuvo más fácil, solo tuvo que dejarse crecer un poco el pelo. Una cifra: Es la cuarta película más taquillera de la historia, con US$ 2068 millones (solo tiene por encima a Titanic, Avengers: Endgame y Avatar), y una de las cinco en haber superado los US$ 2000 millones.

Es la cuarta película más taquillera de la historia, con US$ 2068 millones (solo tiene por encima a Titanic, Avengers: Endgame y Avatar), y una de las cinco en haber superado los US$ 2000 millones. El contexto: Fue la primera película luego de la adquisición de LucasFilm (la empresa de George Lucas, que incluye acceso a otras franquicias como Indiana Jones) por parte de Disney por unos US$ 4000 millones. La empresa descartó las ideas originales de Lucas para las secuelas y empezó su propio camino.

Episodio VIII – Los últimos Jedi (2017)

Una historia: La actriz Kelly Marie Tran, debutante en la franquicia y en el cine con esta película, recibió una enorme cantidad de ataques personales por su trabajo, y la película fue golpeada por un sector de los fans, que la consideraron una “traición” a la historia de Star Wars. En octubre de 2018 se reveló que buena parte de los críticos eran “trolls” rusos con intenciones políticas.

La actriz Kelly Marie Tran, debutante en la franquicia y en el cine con esta película, recibió una enorme cantidad de ataques personales por su trabajo, y la película fue golpeada por un sector de los fans, que la consideraron una “traición” a la historia de Star Wars. En octubre de 2018 se reveló que buena parte de los críticos eran “trolls” rusos con intenciones políticas. Una cifra: 151 minutos dura Los últimos Jedi, la más larga de las películas de la saga.

151 minutos dura Los últimos Jedi, la más larga de las películas de la saga. El contexto: La popularidad y el éxito de la saga es tal que estas nuevas películas incluyen múltiples apariciones especiales de celebridades, desde los príncipes Harry y William de Inglaterra (que no quedaron en la película), y actores como Tom Hardy y Daniel Craig.

Episodio IX – El ascenso de Skywalker (estrena el 19 de diciembre de 2019)

Una historia : La muerte a fines de 2016 de Carrie Fisher generó un cataclismo para la saga, que pensaba poner a Leia en el centro de esta película final. Si bien no hubo problemas con Los últimos Jedi, que ya estaba filmada, para esta entrega la solución fue material de archivo y descartes de las dos películas anteriores de la nueva trilogía.

: La muerte a fines de 2016 de Carrie Fisher generó un cataclismo para la saga, que pensaba poner a Leia en el centro de esta película final. Si bien no hubo problemas con Los últimos Jedi, que ya estaba filmada, para esta entrega la solución fue material de archivo y descartes de las dos películas anteriores de la nueva trilogía. Una cifra : seis películas más están previstas para el futuro de la saga: una trilogía a cargo de Rian Johnson, director de Episodio VIII, y tres más a cargo de Dan Weiss y David Benioff, creadores de Game of Thrones.

: seis películas más están previstas para el futuro de la saga: una trilogía a cargo de Rian Johnson, director de Episodio VIII, y tres más a cargo de Dan Weiss y David Benioff, creadores de Game of Thrones. El contexto: La producción de este episodio fue bastante atribulada. Antes de que el rol de director fuera para JJ Abrams, pasó por el puesto Colin Trevorrow, que aduciendo “diferencias creativas” se fue del proyecto en 2017. Ese mismo dilema afectó las producciones de Rogue One y Han Solo, dado el nivel de control que ejercen las empresas productoras: Disney y LucasFilm.

Guía de personajes

Anakin Skywalker/Darth Vader

El verdadero protagonista de la saga. Los primeros tres episodios cuentan su caída al lado oscuro, la trilogía original su redención. Las secuelas lidian con su legado maligno.

Luke Skywalker

Hijo de Anakin y la senadora galáctica Padmé Amidala. El héroe que lucha contra el totalitario Imperio Galáctico y luego se convierte en maestro de una nueva camada de Jedis.

Leia Organa

Hija de Anakin y hermana gemela de Luke. Princesa del planeta Alderaan, luego se convierte en general de la rebelión contra el Imperio y más adelante, contra su heredera, la Primera Orden.

Han Solo y Chewbacca

Una pareja de contrabandistas que acaban convertidos en aliados fundamentales de los rebeldes. Solo luego inicia una relación con Leia y tienen un hijo, Ben.

Obi-Wan Kenobi

Maestro Jedi, tutor de Anakin y Luke Skywalker junto al Maestro Yoda.

Emperador Palpatine

Líder del Imperio y maestro de Darth Vader cuando pasa al lado oscuro. Regresará (de alguna forma) en el episodio IX.

Rey

Una vagabunda que descubre su potencial heroíco y se convierte en discípula de Luke, 30 años después del triunfo contra el Imperio.

Kylo Ren

Hijo de Han Solo y Leia Organa, se rebela contra Luke y se convierte en un guerrero del lado oscuro. Es el actual líder de la Primera Orden, y gran enemigo de Rey.