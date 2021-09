Descuento en los combustibles para la frontera será mantenido por el gobierno, aseguró intendente de Salto

El intendente de Salto, Andrés Lima, se refirió a los anuncios que se darán este martes por el presidente Luis Lacalle Pou que implicarán medidas para favorecer a los comercios de zonas fronterizas. Lima aseguró que espera los anuncios "con expectativas positivas" debido a que ya le transmitieron desde el gobierno algunos adelantos, como el mantenimiento del descuento de combustibles. "Eso sin duda es importante para esta región, fue uno de los primeros planteos que hicieron los centros comerciales y tener la confirmación del Ministerio de Economía ha sido importante", dijo este martes en Sport 890.

El 1° de octubre, Argentina abrirá sus fronteras con los países limítrofes para personas con vacunación completa, y en ese país los combustibles son más baratos. Del otro lado del río Uruguay, un litro de nafta Súper cuesta 97 pesos argentinos (un dólar al tipo de cambio oficial, US$ 0,52 según el dólar blue), mientras que la Premium vale 112 argentinos (US$ 1,14 y US$ 0,60, respectivamente). El gasoil se vende a entre 91 y 96 pesos argentinos. En Uruguay vale $ 70,41 el litro de nafta Súper (US$ 1,65), $ 72,34 el de Premium (US$ 1,70) y $ 49,94 (US$ 1,17) el gasoil. En frontera, del lado uruguayo, a las naftas se les descuenta el Imesi.

"Se nos ha planteado extender el descuento del IVA de 9 puntos al sector turismo. Es decir, que aquel uruguayo que opte por esta región del país en lugar de cruzar a Argentina va a tener ese beneficio del descuento de 9 puntos de IVA en gastronomía y alojamiento, en la hotelería. Eso también es importante porque es un beneficio que tenía un plazo de finalización en setiembre y que el gobierno nacional ha decidido extenderlo. Son medidas que apuntan a mejorar y hacer más competitivo el comercio local", agregó el intendente de Salto.

El intendente agregó que, junto con el gobierno también coincidieron "en la necesidad de precios de frontera". “Cuando lo planteamos, los integrantes del Ministerio de Economía nos hicieron ver que estaban trabajando en la misma línea. Ya se habían informado de la cantidad de comercios, sobre la forma de tributación que realizan esos mismos comercios en esta zona. Por tanto, esperemos que se pueda concretar y que efectivamente, por lo menos los productos que integran la canasta básica, tengan un descuento o una bonificación importante que estimule el consumo local", aseguró.

Lima señaló que la mayor preocupación de la apertura de fronteras que se dará a partir del 1° de octubre es la diferencia de precios que hay con Argentina. "Es la mayor en 20 años", sentenció. Agregó que apuntan a "hacer más competitivo al comercio local frente a la provincia de Entre Ríos". "No es tanto la aplicación del 'cero kilo', porque ahí hubo unanimidad de los centros comerciales de que su implementación no fue buena. Lo que se plantea es mejorar las condiciones en las que hoy trabajan los comercios locales a través de un conjunto de medidas, algunas de las cuales fueron planteadas al secretario de Presidencia en acuerdo con los centros comerciales y otras que puede ser que pueda darse que el gobierno nacional haya entendido que sean necesarias y hoy nos las transmitan", señaló.

Durante su recorrida por Paysandú, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que este lunes se anunciarán nuevas medidas respecto al curso de la pandemia de coronavirus, sobre la que espera "en breve" cantar el fin de la emergencia sanitaria. A su vez, estimó que la reapertura de fronteras de Argentina, prevista para el próximo 1° de octubre, será "positiva" y adelantó que habrá anuncios para favorecer a los comercios de zonas fronterizas.

"La apertura de fronteras tiene una parte positiva y es que mucha gente quiere venir a Uruguay, no solamente a hacer turismo, sino también a venirse a vivir con su familia. Hay mucha gente interesada al respecto. La preocupación coyuntural es la diferencia de precios por el tipo de cambio que tienen los otros países", sostuvo en rueda de prensa. "Estamos trabajando en algunas medidas para paliar esa situación a partir de que se abran las fronteras para ambos lados, (cosa) que es inminente. En estos días han habido reuniones con intendentes (...), viene por ahí: tratar de darle el estribo para que los comerciantes uruguayos de la frontera no se vean perjudicados", dijo el mandatario.