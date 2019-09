Desgarradoras confesiones de Demi Moore en su libro de memorias

"Ya no hay nada que tenga que esconder o proteger", dice Demi Moore como forma de explicar todo lo que cuenta en su libro, Inside Out, que se publicó este martes.

Según informó El País de Madrid, la protagonista de Ghost recuerda en sus memorias, que empezó a escribir dos años atrás, episodios brillantes de su vida y también otros más oscuros.

Entre los episodios trágicos de su vida, Moore revela que al poco tiempo de empezar a salir con el también actor Ashton Kutcher, con quien inició una relación en 2003, quedó embarazada. La bebé se llarmaría Chaplin Ray pero la actriz perdió el embarazo a los seis meses de gestación. Moore había tenido algunos problemas con el alcohol durante años, y aseguró en su libro que se culpó de la pérdida de ese embarazo porque había comenzado a consumir nuevamente.

Ocho años después del comienzo de su relación, Moore y Kutcher se separaron. Una infidelidad del actor fue el detonante, y en aquel momento la actriz lo hizo público a través de un comunicado en el que decía que "con gran tristeza" había decidido terminar el matrimonio, ya que había "ciertos valores y votos" que mantenía como "sagrados". Un año después, fue ingresada en una clínica por haber consumido drogas en una fiesta. “Me estaba desmoronando. Ya no tenía carrera. Ni una relación. […] Lo siguiente que recuerdo es que todo se volvió borroso y me podía ver a mí misma desde fuera. Estaba flotando fuera de mi cuerpo en colores que se arremolinaban y parecía que quizás era mi oportunidad: sentí que podía dejar atrás el dolor y la vergüenza de mi vida”, recuerda en sus memorias que recoge El País de Madrid.

Una violación en la adolescencia

Uno de los episodios más difíciles que relata la actriz en su libro es el que relata una violación que sufrió a los 16 años. "Llego a casa una noche y me encuentro a un hombre mayor al que conocía con las llaves del apartamento. Fue una violación, y una traición devastadora", cuenta Moore en sus memorias. Sobre el tema fue consultada en Good Morning America, donde le preguntaron si sintió que su madre la prostituyó. “En lo más profundo de mi corazón, creo que no. No creo que fuera una transacción directa, aunque ella le dio permiso a hacerlo…y me puso en una situación peligrosa”, aseguró.

Una salvación y un matrimonio feliz

Pese a haber atravesado por situaciones traumáticas como las relatadas, Moore destaca su matrimonio de 13 años con Bruce Willis, con quien tuvo a sus tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah. “Me dieron la oportunidad de redirigir el curso de mi vida antes de que destruyera todo. Claramente ellos vieron más de mí que yo misma. Y estoy muy agradecida porque sin esa oportunidad, sin su confianza en mí, hoy no estaría aquí”, asegura. Después del divorcio su vínculo se mantuvo en excelentes términos.