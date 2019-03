Después de un par de años, se percibe como “normal” el clima extremo

Por Kendra Pierre-Louis

Aunque siempre ha habido patrones inusuales de clima, con el calentamiento global los cambios extremos se volverán cada vez más frecuentes. Pero si el lugar donde vives se ve azotado por las temperaturas extremas, ¿realmente te darás cuenta? Parece que la respuesta más común es no, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences el 25 de febrero. Los investigadores analizaron más de dos mil millones de mensajes en Twitter para ver cómo se había reaccionado a eventos climáticos.

El estudio sugiere que la gente se habitúa al clima extremo como si fuera la nueva normalidad en tan solo dos años.

Puede que eso lleve a la gente a subestimar la gravedad del calentamiento global, pues este ya ha provocado cambios sustanciales en las temperaturas en el mundo. Por ejemplo, si naciste después de 1976 entonces la Tierra ha sido más calurosa en cada uno de tus cumpleaños que en todo el promedio del siglo XX (aunque varíen las temperaturas locales).

Frances C. Moore, la autora principal del nuevo estudio, quería averiguar cómo la gente le da contexto a las temperaturas extremas a partir de sus experiencias climáticas pasadas. “Si vas a cualquier parte del mundo las personas van a hacer algún comentario sobre el clima”, dijo Moore, profesora adjunta en el Departamento de Ciencias y Políticas Ambientales de la Universidad de California, campus Davis. “Pero el tipo de clima del que habla la gente va a cambiar de lugar a lugar y la manera en la que cambia nos dice qué es lo que les parece inusual a quienes viven ahí”.

El equipo de investigación analizó los mensajes publicados en Twitter entre 2014 y 2016 que incluían datos de ubicación en Estados Unidos; encontraron que 60 millones de los tuits analizados hacían mención del clima. Luego compararon las temperaturas locales en el momento en el que los tuits fueron publicados a la temperatura promedio de 1981 a 1990, en la misma época, en esa zona.

“Lo que estábamos buscando es: ¿cómo cambia la cantidad de tuits sobre alteraciones climáticas y, en particular, cómo difiere a medida que cambian las temperaturas?”, dijo Moore.

Ella y sus colegas encontraron que si la gente padecía temperaturas extremas a las que no estaba acostumbrada –ya fueran más calurosas o más frías– tuiteaban mucho al respecto. Pero si esa misma ubicación ya había tenido temperaturas distintas a las acostumbradas en años anteriores, incluso cuando eran más extremas que el promedio, no solían tuitear sobre eso. Es decir, el clima extremo ya no era extraordinario.

En general, en un periodo de tan solo dos a ocho años los estadounidenses en una ubicación dada cuyos tuits fueron revisados ajustaron sus umbrales de qué era lo normal: dejaron de reconocer que las temperaturas extremas eran extremas. “La definición del ‘clima normal’ se modifica muy rápidamente en esta época de clima cambiante”, escribieron los autores.

Los investigadores del estudio señalaron que si la gente deja de registrar las temperaturas extremas como si realmente fueran extremas se limita la voluntad de tomar acciones para combatir o mitigar el cambio climático; se perdería lo que científicos sociales llaman la “ventana de oportunidad” de cuando los eventos extremos pueden motivar el cambio social.

“Cuando la gente pasa por algo muy amenazante y hasta mortífero realmente modifica cómo piensa en las cosas de antes; eso usualmente incentiva la acción”, dijo Katja Brundiers, profesora investigadora en temas de sostenibilidad en la Universidad Estatal de Arizona.

Otros eventos climáticos severos y repetidos que han sido exacerbados por el calentamiento global, como incendios forestales o huracanes, motivarían más a la gente a tomar acción, dijo Elisabeth Hamin Infield, profesora de planeación regional en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, que tampoco fue parte del análisis.

Y es que aunque consideremos que ya son normales las temperaturas inusuales todavía resentimos sus efectos. Moore y sus colegas usaron una técnica de análisis de sentimientos para revisar el estado de ánimo de personas en regiones donde había temperaturas extremas sin importar si esas personas tuiteaban sobre el clima en sí. (El análisis de sentimientos estudia la connotación positiva o negativa de ciertas palabras y términos).

Encontraron que la gente en zonas con temperaturas más extremas también tenían un estado de ánimo más negativo que el promedio.

Para saber

Según la NASA, los últimos cinco años fueron los más calurosos de la Tierra desde que hay registros de las temperaturas, a partir de 1880. Los datos se obtuvieron usando 6.300 estaciones meteorológicas de todo el mundo y estaciones de investigación ubicadas en la Antártida. “Durante décadas, la temperatura global ha estado aumentando”, dice la nota publicada en la web de la organización. Y agrega: “2018 fue el cuarto año más caluroso desde que hay registros” mientras que el 2016 encabeza la lista. Desde la década de 1970 la temperatura de la Tierra está en aumento y ahora es más cálida que el promedio registrado entre 1951 a 1980.