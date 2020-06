Desvinculan de Gas Sayago a la expresidenta de Ancap Marta Jara

Los encargados de la liquidación de la empresa Gas Sayago -sociedad anónima que crearon UTE y Ancap para gestionar la regasificadora- decidieron finalmente desvincular de la empresa a la expresidenta de Ancap Marta Jara.

Según pudo saber El Observador, en respuesta a los reclamos formulados por la exjerarca que envió un telegrama colacionado para informar que se encontraba “a la orden” y solicitando se aclarara su situación laboral, la empresa Gas Sayago entiende que se produjo una desvinculación voluntaria a partir de la fecha en que Jara dejó de hacer uso de su licencia sin goce de sueldo.

Los argumentos manejados por el grupo gestor encargado de la liquidación de la empresa que es en parte propiedad de UTE (79,35%) y Ancap (20,65%), se basan en el artículo 200 de la Constitución de la República, al considerar que a partir de su cese de Ancap se produce una inhibición de un año para ocupar cargos en empresas que directa o indirectamente dependan del instituto del cual forman parten.

UTE pretende informar a Jara este martes de la desvinculación laboral vía telegrama. Además, Ancap ahora dará diez días hábiles a Jara para presentar la documentación que acredite su desvinculación a Gas Sayago y pueda acceder al subsidio como expresidenta de la empresa publica.

El artículo 200 de la Constitución establece: "Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del Instituto que forman parte...La inhibición durará hasta un año después de haber terminado las funciones que la causen, cualquiera sea el motivo del cese, y se extiende a todo otro cometido, profesional o no, aunque no tenga carácter permanente ni remuneración fija".

Gas Sayago no me ha asignado tarea, contestado ni concedido reunión. Ante su falta de resolución, se siguen acumulando obligaciones de la empresa por mantenerme a la orden sin que genere valor. Por eso envié este telegrama.



No tengo novedades. pic.twitter.com/Gp9NV87Osl — Marta Jara (@martajaraotero) May 29, 2020

Jara envió el 27 de mayo un telegrama colacionado a Gas Sayago, en la que expresó que si no había ninguna resolución de parte de la empresa con respecto a su situación laboral en 24 horas, se consideraría “despedida”.

La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) -que depende de Presidencia- concluyó a principios de mayo que era incompatible que Jara reciba un subsidio como expresidenta de Ancap y a su vez su sueldo como gerenta general de Gas Sayago. La consulta al organismo fue derivada por Ancap.

Gas Sayago fue liquidada por decisión de los dos accionistas a fines de 2019, mientras que de forma paralela se realizó una desactivación de su estructura interna, manteniéndose desde el 30 de junio de 2019 como única funcionaria a la expresidenta de Ancap. Jara quedó fuera del acuerdo y despidos con los demás empleados en su momento. Ante esta situación, su cargo se mantuvo “en reserva”.