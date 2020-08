Detección de armas y de tapabocas: la inteligencia artificial que le ofrecen al gobierno

Tu cerebro sustituido por otro cerebro. El nuevo está entrenado, no se cansa, no tiene déficit atencional y puede analizar sin parar en tiempo real las imágenes de una cámara de videovigilancia. Es un tipo de inteligencia artificial ya desarrollada en el mundo que las empresas empiezan a ofrecerle al gobierno, que hasta ahora no se ha mostrado muy interesado.



Una de las compañías es Servinfo. Desarrollaron un proyecto, llamado MVD Analytics, cuyo producto principal es la detección de armas. Lo que hace es generar alertas tempranas ante la presencia de armas visibles en una cámara. “Hoy un operador del centro de monitoreo tiene una cantidad de cámaras para mirar. Se estima que los operadores después de 40 minutos empiezan a perder la capacidad de observar las imágenes”, contó Ricardo Lima, el impulsor de este proyecto.