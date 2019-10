Detectaron un nuevo caso de leishmaniasis en Salto

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó que se detectó un nuevo caso de leishmaniasis en Salto, según informó en conferencia de prensa el subsecretario Jorge Quian. "Es un hombre de unos cuarenta y pocos años que algunos días permanece en la calle y trabaja fuera de Salto", explicó el jerarca ante los medios.

Los estudios comprobaron que tiene leishmaniasis, aunque tuvo una "buena evolución" al tratamiento. "Ha mejorado en los índices que preocupaban, como la disminución de glóbulos blancos y la fiebre", aseguró Quian.

El subsecretario también explicó que las medidas en Salto y Artigas, los dos departamentos en los que por el momento se concentra la enfermedad, siguen centrándose en el análisis de la enfermedad en perros. "Si estos son positivos se recomienda el sacrificio. Y también las medidas ambientales que favorecen la higiene", agregó el subsecretario.

El mosquito fue detectado por primera vez en 2010 y cinco años después aparecieron los primeros casos de perros infectados.

Camilo Dos Santos

La enfermedad se cobró su primera víctima fatal en febrero, cuando una mujer de 33 años con varias enfermedades crónicas murió en Salto luego de contraer el virus. En 2018, en tanto, se detectó la enfermedad en un niño oriundo de Salto que sobrevivió después de recibir tratamiento.

La leishmaniasis la transmite una especie de mosquitos flebótomos hembra que antes de picar a los humanos hayan ingerido sangre de un reservorio infectado. La forma visceral es la más severa de la enfermedad y puede producir fiebre, pérdida de peso, inflamación en extremidades y el hígado, así como anemia. Es mortal en el 90% de los casos, salvo que sea tratada correctamente.

Desde enero de 2016 hasta ese mismo mes de 2017 Salto estuvo bajo emergencia sanitaria por leishmaniasis, momento en el que también se aplicó un plan de acción. Cuando se levantó la emergencia las autoridades afirmaron que se había trabajado bien en el tema y que producto de ello era que no había humanos infectados con leishmaniasis visceral. Las autoridades sanitarias pusieron trampas en los demás departamentos y no detectaron la presencia del mosquito en otras localidades que no fueran de Artigas o Salto.

A finales de agosto el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una ordenanza respecto al traslado de perros desde Artigas y Salto que estableció que los animales no pueden salir del departamento si no tienen un test que ratifique que están libres de leishmaniasis.