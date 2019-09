Perros no podrán salir de Artigas y Salto si no cuentan con test de leishmaniasis negativo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió a finales de agosto una ordenanza respecto al traslado de perros desde Artigas y Salto que establece que para salir de esos departamentos deberán contar con un test que ratifique que están libres de leishmaniasis.

La resolución tiene fecha del 29 de agosto, pero comienza a regir a los 30 días de su promulgación. El control de que se cumpla estará a cargo del Ministerio del Interior, cartera que también integra la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba).

De esta manera, la ordenanza establece que los animales solo podrán salir de cualquiera de esos dos departamentos si cuentan con un "comprobante de análisis de sangre de leishmaniasis visceral canina negativo". "El examen no podrá tener más de 30 días de realizado y sólo podrá ser emitido por un laboratorio oficial. El canino deberá estar identificado con un microchip según lo dispuesto en la resolución 002/2017 de la Cotryba", agrega el documento.

El MSP afirmó también que los perros infectados con leishmaniasis han sido diagnosticados en Artigas y Salto, por lo que "la zona de mayor riesgo se circunscribe" a esos departamentos. Según informó el ministerio, el mosquito fue detectado en 2010 y los primeros casos de perros infectados en 2015.

Sin embargo, en febrero de este año la enfermedad se cobró a su primera víctima fatal en el país, cuando una mujer de 33 años con varias enfermedades crónicas murió en Salto luego de contraer el virus. En 2018, en tanto, las autoridades habían detectado la enfermedad en un niño oriundo de Salto, que con el tratamiento logró recuperarse.

La enfermedad es transmitida a través de una especie de mosquitos flebótomos hembra que antes de picar a los humanos hayan ingerido sangre de un reservorio infectado. La forma visceral es la más severa de la enfermedad y puede producir fiebre, pérdida de peso, inflamación en extremidades y el hígado, así como anemia. Es mortal en el 90% de los casos, salvo que sea tratada correctamente.

Leonardo Carreño

Para el diputado nacionalista Gastón Cossia, veterinario de profesión, la medida del MSP llega "tarde" ya que pasaron cuatro años desde que se detectaron los primeros casos y "miles de perros" han abandonado esos departamentos, bajo el riesgo de que las mascotas sean sacrificadas. Cossia afirmó a El Observador que también "falta coherencia" en la ordenanza de la cartera, porque no está acompañada con otras medidas igual de necesarias, como castraciones masivas, chipeado de perros, baja del costo de los repelentes, la instalación de un hospital veterinario y un censo de la población canina.

El diputado del Partido Nacional afirmó que desde hace varios años, a través de la Comisión de Salud de Diputados, le propuso a las autoridades del MSP la implementación de estos test para controlar el traslado de animales.

Si bien en los demás departamentos todavía no se identificó la presencia del mosquito, el insecto suele desplazarse por razones climáticas, por lo que es "factible" que se traslade hacia otros departamentos. Además, según explicó Cossia, "el verano agudiza la enfermedad porque el ciclo del mosquito es exponencial en los meses de verano".

En su actividad como veterinario Cossia aseguró que ya diagnosticó a perros infectados con leishmaniasis en Montevideo, que viajaron desde los departamentos del norte del país.

Desde enero de 2016 hasta ese mismo mes de 2017 Salto estuvo bajo emergencia sanitaria por leishmaniasis, momento en el que también se aplicó un plan de acción. Cuando se levantó la emergencia las autoridades afirmaron que se había trabajado bien en el tema y que producto de ello era que no había humanos infectados con leishmaniasis visceral. Las autoridades sanitarias pusieron trampas en los demás departamentos y no detectaron la presencia del mosquito en otros departamentos que no fueran Artigas y Salto.