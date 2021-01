Detuvieron en España a Eduardo Ferro, requerido por secuestros, desapariciones y torturas

El coronel retirado Eduardo Ferro, requerido desde 2016 por delitos cometidos durante la dictadura militar, fue detenido este miércoles en Valencia (España), confirmaron a El Observador fuentes del caso.

Ferro es investigado por la Justicia uruguaya en relación a su participación en el secuestro y la desaparición del militante comunista Óscar Tassino; el secuestro y tortura de la maestra Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez; y otra causa de torturas que tiene entre sus víctimas al publicista Claudio Invernizzi.

Por la causa de Tassino, Ferro estaba citado para declarar a finales de 2016. Su esposa había recibido la citación y les dijo a los policías que su marido no se encontraba en Uruguay. Según su declaración entonces, el militar estaba de viaje en Europa y volvería en unos meses.

Cuando en febrero de 2017 se dispuso una nueva citación, Ferro no pudo ser ubicado y no fue interrogado. La magistrada libró en ese momento una orden de captura nacional e internacional en su contra y según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, Ferro salió del país el 15 de octubre de 2016 y no volvió.

En setiembre de ese año, había sido detenido en España y sometido a un juicio por su extradición que resultó favorable a Uruguay. Sin embargo, cuando la extradición iba a hacerse efectiva, el militar volvió a desaparecer, por lo que se mantuvo prófugo hasta este miércoles, cuando fue detenido por efectivos de Interpol del país europeo.