Día del Niño: seis películas de Netflix para ver en familia

Aquello de que todas las películas de niños son aburridas para adultos no es verdad. Aquí hay una selección de seis películas disponibles en Netflix que demuestran que el cine infantil puede ser de lo más entretenido para compartir en familia.

El viaje de Chichiro - Hayao Miyazaki, 2001

Creación de Miyazaki, el mayor icono del cine japonés animado. Cuenta la historia de Chihiro, una niña de diez años que, después de atravesar un túnel en un viaje con sus padres, llega a un mundo fantástico en el que no hay lugar para los seres humanos, sólo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y asustada, pero con la ayuda de Haku intenta que todo vuelva a la normalidad.

Shrek - Andrew Adamson y Vicky Jenson, 2001

El mayor clásico de Dreamworks y el ogro más amado por todos: Shrek, una crítica satírica, tierna y divertida a los clásicos cuentos de hadas típicos de Disney. Shrek es un ogro de pantano solitario y resentido con una sociedad que parece odiarlo y despreciarlo constantemente. Un día su tranquilidad es interrumpida: aparecen ratoncitos ciegos en su comida, un enorme lobo malísimo en su cama, tres cerditos sin hogar y un burro que han sido deportados de su tierra por el malvado Lord Farquaad. Para recobrar su tranquilidad, Shrek hace un pacto con Farquaad que consiste en convencer a la princesa Fiona de que se case con el Lord. Aventura, amor y risas se interpondrán entre Shrek y su pacto con Farquaad. Este es el primer tomo de cuatro films totalmente excelentes.

Los Mitchell contra las máquinas - Michael Rianda y Jeff Rowe, 2021

Producida por Phil Lord y Christopher Miller, conocidos por grandes trabajos animados como Lego: La película y Siperman: Un nuevo universo, la animación no deja nada que desear. Una historia salvaje de guerra entre una familia y una legión de robots controlados por una IA enojada y obsoleta, ideal para compartir con los chicos o disfrutar como adultos. Combina material generado por computadora, dibujado a mano y de acción en vivo para crear una estética increíble y colorida que sorprende constantemente; donde los dibujos animados, los memes reinan entre los jóvenes.

Ponyo - Hayao Miyazaki, 2008

¿Más icónicos films de Miyazaki? Por qué no. En este caso, el icono del cine japonés y creador de Studio Ghibli cuenta la historia de Sosuke, un chico de 5 años, y su relación con una princesa pez que ansía convertirse en un ser humano. Es una adaptación libre del clásico de Disney La Sirenita, que hace que uno se enamore más y más de aquella hermosa historia de amor, aventuras, desdichas y oportunidades.

Kung Fu Panda - Mark Osborne y John Stevenson, 2008

Otro icono de Dreamworks y otro adorado personaje: el panda Po, el inesperado legado del Kung Fu. En un pueblo en donde el Kung Fu parece ser el centro del mundo, Po ansia competir y convertirse en el mayor icono del deporte, pero es constantemente juzgado por la comunidad que dice que será imposible que un panda vago como él pueda hacerlo. Con poderosos enemigos acercándose, la esperanza es depositada en una antigua profecía que dice que un héroe se alzará para salvarles y parece que el momento de Po ha llegado.

Vivo - Kirk De Micco y Brandon Jeffords, 2021

Tras el éxito de Los Mitchell contra las máquinas, Netflix vuelve a unirse con Sony Pictures Animation para traer Vivo, un musical animado con canciones originales de Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton y En un barrio en Nueva York (In the Heights). La película sigue la historia de un kinkajú que se pasa la vida tocando en una alegre plaza con su dueño Andrés, y aunque no hablen el mismo idioma, son el dúo ideal gracias a su amor por la música.

El Cronista