Diego Forlán y Paz Cardoso esperan a su tercer hijo

Paz Cardoso está embarazada de nuevo, por lo que ella y Diego Forlán esperan a su tercer hijo. El exfutbolista de la selección uruguaya y su esposa serán padres de un varón, cuyo nacimiento está previsto para febrero de 2019.

Así lo confirmó el jugador, en una entrevista con el programa 100% Deporte, de la radio Sport 890. "Se viene un varón para febrero. Tengo tiempo y puedo aprovechar para estar con mis hijos", dijo Forlán. El deportista aclaró que si bien dejó de jugar en mayo, luego de que finalizó su vínculo con el Kitchee Sports Club de Hong Kong, su carrera no ha terminado, aunque el embarazo alteró sus planes.

"Se viene un varón para febrero. Tengo tiempo y puedo aprovechar para estar con mis hijos" Diego Forlán en 100% Deporte pic.twitter.com/0wAhg7MHAV — Sport 890 (@Sport890) September 12, 2018

"No me retiré todavía. En este momento prefiero estar acá en Uruguay. Con el embarazó de Paz cambio todo, no me voy a perder el nacimiento de mi hijo", explicó el delantero. Sus dos hijos mayores, Martín, de 2 años, y Luz, de 1 año, han nacido en Uruguay, más allá de que en ese momento el jugador estuviera desempeñándose en el exterior.

"No me retiré todavía. En este momento prefiero estar acá en Uruguay. Con el embarazo de Paz cambio todo, no me voy a perder el nacimiento de mi hijo" Diego Forlán en 100% Deporte pic.twitter.com/vZg1QExOc6 — Sport 890 (@Sport890) September 12, 2018

A pesar de no estar en actividad oficial, Forlán se muestra en sus redes sociales entrenando, aunque sus publicaciones más recientes también incluyen a sus hijos, fusionando la faceta familiar con la profesional.