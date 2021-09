Diputada de Cabildo dijo tenía "inmunidad natural por su fe"; Salinas lo reprobó y ella aclaró sus dichos

“Yo por mi fe cristiana soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas. Tampoco tomo medicación alguna. Tengo un cuidado personal de la salud”, declaró al diario El País la diputada por Cabildo Abierto y actual vicepresidenta de la Cámara de Representantes Elsa Capillera.

Estos dichos le valieron una oleada de críticas en las redes sociales. También el ministro de Salud, Daniel Salinas, correligionario de Capillera, reprobó su explicación. Consultado en rueda de prensa en la Expo Prado, el ministro sostuvo: “¿Qué quiere que le diga? Es una representante nacional, tiene derecho a expresarse, tanto como representante y como ciudadana, pero a mí esa opinión no me representa”.

“Por supuesto que por ser cristiano uno no pasa a ser inmune, eso sería un disparate. Me refería a que como cristiana, creo en la ciencia y la ciencia nos muestra que la cura y la protección de nuestro cuerpo parten de nuestra inmunidad natural. ‘Intentaba decir que soy del (equipo que entiende la) inmunidad natural’”, aclaró luego la diputada en su perfil de Facebook.

Las vacunas funcionan así, enseñando al sistema inmunológico a defenderse de un patógeno específico. Lamentablemente al querer plantearlo resumido, no usé las palabras correctas”, escribió Capillera y agregó que no lo hacía para protegerse a nivel político, sino para que no se malinterpretaran sus palabras y para evitar que las personas tomaran malas decisiones.

“Es importante que todos seamos responsables en las señales que damos y dado que no fui cuidadosa quiero corregir las palabras que usé para expresarme”, afirmó.

En Twitter también se expresó sobre su decisión de no vacunarse, alegando que no se tiene la información suficiente para conocer si los riesgos que conlleva la vacuna son menores o mayores a no vacunarse.

“En mi caso, por mi edad, estado de salud y que no estoy en población de riesgo, prefiero esperar para tomar esta decisión. No es un si ni un no, es un ‘quiero saber más’”, declaró.

¿Por qué yo aún no me vacuné?

Primero que nada, ante todo hay que reconocer y felicitar al Gobierno y al Ministerio por conseguir y poner a disposición las vacunas para todo aquel que decide vacunarse, es un éxito de gestión indudable...

Sigue 👇 — Elsa Capillera (@ECapillera) September 10, 2021

En su tuit también reconoció y felicitó al gobierno y al ministerio por la campaña de vacunación que está llevando adelante.