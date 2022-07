Diputada del FA se cruzó con titular de Servicio Civil por "pagos ilegales" en el gobierno anterior

Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en Cámara de Diputados, y protagonizó un cruce con la representante frenteamplista Bettiana Díaz, por las "compensaciones especiales" en la ONSC. La diputada señaló "la entrega discrecional" de "la compensación especial por funciones especiales" que se creó en la Rendición de Cuentas enviada en 2021. Ramos alegó que era algo que "ya venía pagando ilegalmente la ONSC" desde administraciones pasadas y que la actual lo "transparentó".

"Me gustaría que se especificara un poquito más", dijo la diputada, porque la mención a "pagos ilegales" quedó registrada en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

“Haciendo el seguimiento del artículo 48 de la Rendición de Cuentas aprobado el año pasado ‑seguramente lo recordarán‑, en el objeto de gasto se creaba la compensación especial por funciones especiales—expuso Díaz—, una partida que en ese momento no estaba costeada, no tenía costo. No sabíamos si iba a ser cero peso o hasta cuánto", recordó la diputada.

"Efectivamente, cuando uno revisa el objeto del gasto, hay ejecución por parte de la ONSC", añadió. "Es una de las contradicciones con las que nos encontramos. Estamos hablando de que para todo el Inciso Presidencia hay una ejecución, a valores corrientes, de $195 millones en compensaciones especiales", sostuvo.

"Con esta postura tan firme que tiene el director de la Oficina con respecto a acabar con la entrega discrecional de compensaciones, como declaró públicamente ayer (lunes 11 de julio), por ejemplo, me gustaría saber cómo se ha ejecutado esa partida creada en el artículo 48 por parte de la ONSC”, dijo la diputada.

Ramos contestó. “Es una compensación especial para pagar mayor responsabilidad. Fue por eso. Entonces, no es una compensación nueva, sino que refiere a esa mayor responsabilidad que ya venía pagando ilegalmente la ONSC", afirmó Ramos. Según el director, "no había norma que amparara ese pago", "entonces, se transparentó y se puso en la norma que se estaba pagando, efectivamente, mayor responsabilidad".

Díaz volvió a la mención de "ilegalidad" y le pidió a Ramos que lo "especificara un poquito más". "Cuando se refieren a la ilegalidad del pago por este objeto de gasto, me gustaría que se especificara un poquito más, porque se habló de pagos ilegales y quedó constancia en la versión taquigráfica", dijo la legisladora.

"Dije en la ilegalidad, no con ánimo peyorativo, sino en el sentido de que no tenía norma respaldante. Eso es ilegal; algo que no tiene norma respaldante", argumentó Ramos.

Ramos también indicó, ante el pedido de Díaz, que en cuanto a gasto "el promedio mensual de la mayor responsabilidad es de $ 640 mil”.

"A mí no me da un promedio mensual de $ 640.000 —replicó Diaz— Realmente, está cerca del doble, pero voy a dejar la constancia". "$7.746.173.000 es el monto que figura como ejecutado al día de hoy, no como asignado para todo el año", añadió la legisladora.

De todas formas, afirmó que no lo iba a "discutir más". "Porque estamos recibiendo respuestas que no son claras. Que nos hagan llegar la reglamentación a la que obliga desde el 1º de enero el artículo 48 para el pago de las compensaciones, para saber con qué criterio se pagaron casi $ 8.000.000, para 156 funcionarios que tiene la ONSC: 142 funcionarios y 12 en calidad de no funcionarios", dijo.

“Más los 80 o 90 pases en comisión", señaló Ramos. "Repito: no es que se reparta entre 150 funcionarios, se reparte entre mucho más gente, pero no tengo más nada que agregar al respecto”, finalizó.

Por otro lado, el director explicó que además de transparentar el monto, le retiraron a todos los trabajadores —que la tenían— la "mayor responsabilidad". "Lo que no fue fácil, porque ya lo venían cobrando discrecionalmente durante años. Entonces, hicimos un prorrateo por gerencia y dimos un monto a cada gerente para que dispusieran de eso, ya que son los que están en contacto. La idea era no mantener la costumbre de ir a pedir al jerarca del inciso o al director de la unidad ejecutora que por favor les dé una mayor responsabilidad. Esa era la costumbre tradicional. Se la dimos a las gerencias que son los que tienen prorrateado el dinero para que ellos dispusieran junto a las gerentas y a los gerentes cómo adjudicar esa mayor responsabilidad entre sus colaboradores", explicó Ramos.

"Si me preguntan qué opino de la mayor responsabilidad, yo creo que debería sustituirse por los compromisos de gestión", sostuvo el director de la ONSC.