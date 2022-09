Director de Aduanas: el presidente y el secretario del sindicato hace 15 años que no trabajan

“Debe ser de los pocos gremios en que el presidente y el secretario no trabajan hace 15 años”, afirmó el director nacional de Aduanas, Jaime Borggiani, en referencia a la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA). El cortocircuito entre el director y el sindicato cobró fuerza en los últimos meses cuando se discutió la nueva estructura organizativa del organismo que fue reglamentada por decreto en julio de este año.

Luego de aprobado el nuevo funcionamiento, la AFA presentó un recurso de amparo contra el decreto. Entre los fundamentos consideró que la normativa aprobaba por cuarta vez es un sistema que vulnera derechos de rango constitucional como la carrera administrativa y el derecho a ascenso. La demanda fue rechazada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de 4º turno.

“Hoy tenemos vigente estructura orgánica y estructura de asignación de funciones, reglamentada hace unos meses en base a lo dispuesto por el Parlamento que le dio ocho meses a la Aduana para reorganizar. Eso está vigente, está firme no es ilegal”, sostuvo Borggiani.

Leonardo Carreño

Dirección Nacional de Aduanas

Pero las diferencias continúan. “El presidente y el secretario no trabajan hace 15 años, no tienen un día de trabajo. Ellos lo saben”, dijo en diálogo con El Observador. “En la aduana no hay convenio colectivo de licencia sindical. La quise reglamentar y para hacerlo hay que tener un acuerdo con el gremio”, relató Borggiani. Añadió que consultó en el Ministerio de Trabajo y la respuesta que obtuvo fue que dejara el tema como estaba. “Siempre abrí las puertas. Otorgué una serie de beneficios a los funcionarios (y) estábamos negociando otros. Pero ellos están para no acordar”, aseguró.

Un paro sin marcar

El director de Adunas indicó que días atrás se promovió un paro de funcionarios por dos horas y el sindicato resolvió cerrar el Acceso Norte de ingreso al puerto de Montevideo. Explicó que en esos casos el funcionario tiene que registrar en el reloj de control que se adhiere al paro y también hacerlo cuando retoma las tareas. “No hay ningún registro de funcionarios aduaneros que se haya adherido al paro. Sin embargo, cortaron el acceso al puerto. Pueden hacer todos los paros que quieran, pero que los registren”, reclamó.

“Yo no cierro la puerta. Nos podemos sentar a hablar, pero con respeto. A mí ninguno de ellos puede tratarme de ilegal”, afirmó. “Ojalá algún día me lo dijeran en la cara, cuando yo no sea director, cosa que no se atreven”, continuó.

“La estructura de la aduana tiene que ser esta. ¿Qué ha logrado el gremio de la aduana en los últimos 15 años, qué mejoras? La dirección, y el Ministerio de Economía, están para conversar, pero no es esos términos”, afirmó.

Ingresarán 130 funcionarios

En la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) trabajan cerca de 600 funcionarios y está previsto el ingreso —para el cual ya hay un llamado a concurso— de 60 más. A su vez, se hizo un pedido de excepción para quedar fuera del régimen de 3 x 1 (que permite el ingreso de un funcionario por cada tres que se van) para la entrada de 70 empleados adicionales, por lo que la plantilla se incrementará en unos 130 puestos.

Para el primer llamado se anotaron 15 mil personas. El salario, para el primer escalafón, es de $ 74.000 nominales.