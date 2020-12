Director financiero de la IMM: "La creación de empleo es para nosotros la principal política social"

Fue el primer suplente de Carolina Cosse como exponente del Partido Socialista en las elecciones, y hoy es su director de Recursos Financieros en la Intendencia de Montevideo (IMM). Mauricio Zunino fue reconocido en campaña por la hoy jefa comunal como el responsable de dar sustentabilidad en los números a su buque insignia: el plan de Apoyo Básico Ciudadano (ABC).

Su antecesor en el cargo fue Juan Voelker, un experto que llegó desde el sector privado a la comuna para sanear un déficit millonario que se acentuaba desde el gobierno de Ana Olivera, a pesar de que en 2019 concluyó con saldo negativo tras tres años de superávit. Al cierre de su gestión Voelker estimó que la recaudación caería un 9% en 2020 a causa de la emergencia sanitaria, unos $2.100 millones.

Zunino sabe que si no hay un repunte del PIB "podría ser un año bastante complicado" para la IMM. El economista y exasesor de la bancada socialista en Diputados prevé "ajustes puntuales que vayan a la corrección de inequidades", descarta el aumento de impuestos generalizado y cree en la canalización de la inversión privada. A continuación, un resumen de la entrevista con El Observador:

¿Cómo encontró la casa?

Tuvimos una transición fluida, la realidad la conocíamos, si bien siempre hay cuestiones menores que quedan por fuera, como expedientes y cosas más rutinarias. Tenemos dificultades con la estructura financiera. 2020 fue un año complicado.

La emergencia sanitaria generó un aumento en la morosidad. ¿Cómo cierra el año?

De marzo a julio fueron meses duros. Se sintió más en la contribución porque un grueso importante paga la patente al contado, entonces el pago en enero no se resintió con la pandemia. Los otros tributos, con pagos escalonados, sí. Estamos tratando de recuperarlos. Cuando la IMM se está quedando vacía por el teletrabajo, en Gestión de Contribuyentes reforzamos el personal y está teniendo importante demanda. Nos preocupa el agravamiento de la crisis sanitaria, y cómo va a pegar la patente en enero.

¿Qué proyecciones hacen sobre la morosidad en los próximos meses?

Estamos consolidando proyecciones para la semana que viene. Los tributos están muy atados al PIB, porque por ejemplo si crece la economía, crece la construcción, y nuevos inmuebles pasan a tributar. Muchas estimaciones plantean que el primer semestre va a ser complicado, con una posible caída o sin señales de recuperación. Podría ser un año bastante complicado.

El Plan ABC anunciado por Cosse va a insumir U$S 28 millones en 2021, según usted licuables en el quinquenio ¿Cuál es el margen para exceder el presupuesto según las urgencias puntuales? Ya la semana pasada la IMM destinó $1.800.000 para apoyar a ollas populares.

Ese va a ser básicamente el costo. Lo de las ollas fue porque caen drásticamente los aportes desde fines de diciembre a principios de enero. También se gastó en intervenciones que quedaron pendientes del plan Abre del período anterior en Marconi y Padre Cacho. La IMM tiene políticas sociales con sectores vulnerables por fuera del plan, y se van a hacer. No quiere decir que si hay un recrudecimiento no haya que complementar el ABC con otras acciones. Hemos conversado sobre algún otro subsidio, sobre todo pensando en las restricciones de movilidad.

¿En qué consistiría?

Un subsidio al boleto de beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social que queda en stand by. Cuando empezamos a sondear la idea, había menos contagios y no eran un problema para el transporte. Hoy hay otro informe del Clemente Estable. Al asumir pensamos que el transporte iba a normalizarse hacia un 80% de los viajes prepandemia, según estudios internacionales. Hoy ya ha bajado la demanda y va a bajar más.

(Un fideicomiso) "no lo descartamos, pero no parece el mejor momento dada la incertidumbre de los dos lados: de que no haya muchos capitales dispuestos a invertir; y porque podríamos generar mayores costos"

El Plan ABC prevé crear fondos de Emergencia Habitacional y de Medicamentos, ¿de qué se van a nutrir?

El costo va a salir del presupuesto de la IMM. Dijimos que íbamos a licuarlo, y para eso pensamos en instrumentos financieros que deriven costos para adelante.

¿Consistiría en pedir préstamos o contraer deudas?

Deuda y préstamos no. Pero hay otros mecanismos de captación diferida. Son discusiones en las que no hemos avanzado, porque empezamos la discusión interna con directores en las últimas semanas.

¿Se descarta un fideicomiso como el Fondo Capital impulsado por Daniel Martínez?

Los usamos para muchas cosas, pero no con la dimensión del Fondo Capital. No lo descartamos, pero no parece el mejor momento dada la incertidumbre de los dos lados: de que no haya muchos capitales dispuestos a invertir; y porque podríamos generar mayores costos. Como garantizamos con la estructura de los ingresos que van a ser más inciertos, cualquier agente nos cobra más caro. El Fondo Capital todavía no cerró. Los plazos establecían el financiamiento de todas las obras con contrato firmado al 31 de diciembre. Algunas de Limpieza que estaban proyectadas no van a hacerse con el Fondo Capital. Estamos definiendo cuáles.

"Creemos en la canalización de la inversión privada y hemos generado un grupo de trabajo con Pablo Ferreri a cargo para captarla. La creación de empleo es para nosotros la principal política social. Podemos promoverlos sin que la IMM sea la oferente"

¿Significa que no se van a hacer o que los fondos salen de otro lado?

Se van a hacer de otra manera. (Zunino señala a una viñeta del pizarrón apostada en la pared opuesta, que profesa: Valle Cepeda, basado en la ampliación del vertedero municipal). Ese es un proyecto urgente que si no entra, financiaremos de otra manera.

Una de las propuestas de campaña fue evaluar rebajas en los impuestos municipales a las Mypes. ¿Qué se piensa en ese sentido?

Tenemos un acuerdo para una reestructura de la tasa bromatológica que va a entrar en el presupuesto quinquenal. La tasa afecta de manera muy importante a pequeños comercios y no a los grandes. Para una rotisería de barrio la tasa es muy alta y para Coca-Cola o Conaprole es insignificante. En los impuestos departamentales, es la que más pesa para los que trabajan con alimentos.

¿Cómo se reestructuraría?

Lo estamos estudiando. El 25 de mayo hay que presentarlo a la Junta y la idea es mantener perfectamente la recaudación haciendo equitativa la carga. Aparte es importante que no prolifere el mercado informal de alimentos, un problema posible si se profundiza la crisis y el comercio formal empieza a cerrar. Hoy el mercado por fuera es poco en relación al global. El sistema es bueno para el control de calidad.

El año pasado la comuna cerró con un déficit de U$S14,3 millones. ¿Cómo va a ser este año?

Prefiero no decirlo hasta no tenerlo cerrado.

La administración llega con la impronta de volcar recursos hacia los sectores más desfavorecidos. Usted comentó que esperaba cerrar su ciclo con un equilibrio económico. ¿Cómo puede conciliarse esto con un escenario de recursos más ajustados?

Estamos viendo dónde optimizar. Carolina resalta el 100% digitalización para abaratar procesos. Otra tiene que ver con reestructuras de servicios para mejorar la calidad del gasto. No creemos que solo desde el ámbito público tengan que desarrollarse inversiones. Creemos en la canalización de la inversión privada y hemos generado un grupo de trabajo con Pablo Ferreri a cargo para captarla. La creación de empleo es para nosotros la principal política social. Podemos promoverlos sin que la IMM sea la oferente.

¿Por ejemplo?

Estamos trabajando en certificados de exoneraciones para empresas que generen nuevos puestos. Tenemos para trabajar en actividades puntuales con trabajadores en seguro de paro. Vamos a buscarle incentivos a sectores muy golpeados, como el gastronómico o el hotelero, para la captación o recontratación.

¿Cuánto se puede ajustar con medidas como la digitalización o reestructuras?

Estamos estudiándolo, pero tenemos cifras interesantes.

En el entorno de...

Prefiero no adelantarme.

¿Cuál es su objetivo para el quinquenio?

Ser una intendencia sostenible financieramente y llevar a cabo las políticas prioritarias para este gobierno con una presión tributaria que se mantenga estable.

¿Pueden esperarse aumentos en los impuestos?

Generalizados, no.

Sí sectorializados.

Ajustes puntuales que vayan a la corrección de inequidades. Montevideo es hoy la intendencia con menor presión tributaria por habitante en el país. La idea es mantenerlo.

