Director del FA en Antel votó en contra de pagar el bloque de 5G y Gurméndez lo criticó

Daniel Larrosa, director del Frente Amplio (FA) en Antel, votó en contra de que la empresa pagara US$ 28.075.500 para acceder al bloque que le permitirá desplegar la tecnología 5G, que fue subastado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). Eso generó cruces en el directorio de la empresa.

Ursec subastó tres bloques. Movistar y Claro, quienes fueron los únicos que participaron de la subasta, ofertaron y accedieron a dos de ellos esta semana. El restante estuvo reservado para Antel.

En definitiva, Movistar se quedó con el segmento de 3700 a 3800 MHz por US$ 28.051.000, Claro adquirió el de 3300 a 3400 MHz por US$ 28.100.000 y Antel pagó US$ 28.075.500 por el bloque de 3600 a 3700 MHz de la banda 3,5 GHz.

Cuando terminó la subasta, Ursec le comunicó a Antel que tenía disponible ese bloque y el precio que debía pagar (que debía ser el promedio del valor al que se adquieran los otros dos). Fue entonces que el directorio discutió si hacer o no efectiva la asignación de la banda y cómo Antel pagaría ese precio, explicaron fuentes del ente a El Observador.

Ambas votaciones tuvieron la negativa del director frenteamplista, aunque finalmente salieron por los votos a favor del oficialismo.

Cruce con Gurméndez

Antel confirmó el uso de la banda y, tras una votación del directorio, confirmó el pago. El presidente de la empresa, Gabriel Gurméndez, consideró que el del director del FA fue "un voto negativo que si hubiera prosperado le ponía un freno al desarrollo de la empresa pública y le amputaba a Antel la capacidad de competir con Movistar y Claro, que van a adquirir sus respectivas bandas".

Según explicó, Larrosa votó basado en "dos excusas que no son verdaderas". Por un lado, "dijo que se había cambiado el criterio contable de imputación de este monto, como inversión respecto a anteriores administraciones", y por otro "que esto aumentaba el aporte a Rentas Generales en US$ 28 millones".

Gurméndez aseguró que el director frenteamplista miente y que su voto va en contra del desarrollo de un proyecto clave para Antel.

"Obtener este espectro es el factor fundamental para que Antel se mantenga en el liderazgo tecnológico y comercial, y para sercompetitivo, uno de los principales planos estratégicos de la empresa. El único camino posible es tener este espectro y cuando llegó el momento de la definición el Frente Amplo votó en contra", declaró Gurméndez, quien consideró que la actitud del director frenteamplista es "inaudita" y "pone el famoso palo en la rueda".

Según indicó el presidente, los planes de la empresa son implementar "cuanto antes" el 5G.