Discrepancias con Talvi llevaron a técnico colorado a irse con Lacalle Pou

Guillermo Maciel, hasta esta semana asesor en seguridad del Partido Colorado, decidió pasarse al Partido Nacional por discrepar con Ernesto Talvi y sus asesores en el área –Andrés Ojeda y Diego Sanjurgo–, y por sentirse identificado con las propuestas para combatir la inseguridad del candidato blanco, Luis Lacalle Pou.

"Los planteos del doctor Luis Lacalle Pou van en línea con mis posturas y coincidencias con acciones a llevar”, dijo este miércoles a El País quien fue además director de la Secretaría General del Ministerio del Interior entre 1999 y 2005, bajo los gobiernos de los colorados Julio María Sanguinetti y el fallecido Jorge Batlle.

En diálogo con El Observador, Maciel criticó la política de seguridad que lleva adelante Talvi, quien no lo tenía en cuenta como referencia de consulta en el área. "Un partido no puede tener diferentes líneas políticas en un tema tan sensible como es la seguridad. Veo que hay líneas académicas alejadas de la realidad o inclinadas hacia visiones del derecho penal que velan más por las garantías de los victimarios que las de las víctimas, y se olvidan de la defensa de la gente y de la urgencia del problema", sostuvo.

Maciel fue uno de los más enfáticos dentro de los colorados en rechazar la calificación sobre el ministro del Interior, Eduardo bonomi, que hizo Sanjurjo semanas atrás en una entrevista con La Diaria. Pese a que luego se desdijo, había dicho que el secretario de Estado era uno "los mejores ministros" que había tenido Uruguay.

El exasesor colorado está en las antípodas en ese punto–repite que Bonomi "es de los peores" ministros de la historia–, pero también rechazó el piropo que le dedicó Talvi a Gustavo Leal, actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la cartera de seguridad, y asesor en el tema del candidato frenteamplista, Daniel Martínez.

"¿Por qué vamos a perder a un tipo que es un capo, y que es corajudo y que es valiente y que además tiene el mismo diagnóstico que nosotros?", se había preguntado Talvi el 7 de junio, en una entrevista en el programa radial En Perspectiva, en donde también elogió los operativos de seguridad en barrios de contexto crítico que desde fines de 2017 son coordinados por el sociólogo.

Y Maciel, en cambio, tampoco puede estar menos alineado con esa opinión. "Yo no estoy de acuerdo que el actual asesor y vocero de Martínez, y padre del fracaso de la seguridad que sufre la población, continúe en el Ministerio del Interior", dijo a El Observador quien también ha expresado en su cuenta de Twitter su molestia por la negativa, tanto de Talvi como de Sanguinetti, de que Pedro Bordaberry retornara activamente a la política para ser candidato a senador, como había insinuado que lo haría a fines de julio.

Por lo que su incorporación a las filas de los nacionalistas, agregó Maciel, responde también a un principio de "coherencia", que la resumió de esta manera: "Hago informes y columnas en el diario El País, tengo una línea conceptual con fundamentos que he mantenido a lo largo del tiempo, y ahora tengo que seguir sosteniendo lo mismo. ¿Eso en dónde se refleja? En la postura que tienen (el asesor nacionalista) Álvaro Garcé y Luis Lacalle Pou", aseguró.

El candidato blanco dijo al matutino que la decisión de Maciel le parecía "una buena idea" y destacó que el excolorado era "muy bueno para hacer énfasis y argumentar en los problemas y soluciones que necesita el país". Dijo demás que había "una vinculación personal de hace mucho tiempo", y que ya venían "coincidiendo con que este gobierno ha fracasado en materia de seguridad”.

El exjerarca de Sanguinetti y Batlle reconoció que por el momento no "ha pensado" si se mantendrá como director de Fundapro, el colectivo colorado que dese hace años se dedica a elaborar informes y publicar cifras sobre delitos en paralelo a las estadísticas oficiales.

"No lo hemos hablado en la fundación, todavía. Pero Fundapro tiene la virtud de ser muy independiente", afirmó.