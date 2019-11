Disfrute Per Cópita en actividad

Vinos del Uruguay invitó a disfrutar de un After Wine en Magnolio Sala para acortar la semana y disfrutar en un ambiente descontracturado. Con una gran concurrencia de nombres vinculados a los medios y jóvenes referentes de las redes sociales, se llevó adelante la primera edición de este evento que combinó una gran propuesta de tragos con vinos uruguayos y la música en vivo de Los Prolijos.

Vinos del Uruguay lanzó este año su campaña publicitaria donde se muestra el índice de Disfrute Per Cópita de los uruguayos, índice que creció con fuerza durante el After Wine y que todos los presentes pudieron comprobar, al probar un vino uruguayo.