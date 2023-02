Dólar futuro: una apuesta del BCU que acompañan los agentes de mercado

El Banco Central (BCU) mantuvo una reciente reunión con representantes del mercado bursátil, empresas públicas y otros actores privados para intercambiar sobre el posible desarrollo del mercado de tipo de cambio futuro. El objetivo oficial fue compartido por privados que ya efectúan operaciones forward y creen que los contratos a futuro pueden tener mayor relevancia hacia adelante en el tiempo.

Según lo que informó el BCU la reunión tuvo como eje el intercambio respecto a instrumentar una agenda de trabajo para que Uruguay mejore, profundice y haga más eficiente el mercado cambiario, en particular de tipo de cambio futuro, que permita a los distintos agentes económicos mitigar riesgos asociados a la volatilidad y genere mayor previsibilidad a su estrategia de negocio.

Añadió que en un mercado de estas características se negocian contratos estandarizados con precio futuro de tipo de cambio, que pueden ser adquiridos por empresas públicas o privadas. Ese tipo de mercado puede ser complementario con operaciones forward que actualmente realizan las empresas con los bancos.

Entre los participantes del encuentro estuvieron la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y la Bolsa de Valores y Futuros (UFEX).

El gerente general de Bevsa, Eduardo Barbieri, dijo a El Observador que había una percepción de que el mercado de coberturas cambiarias vinculadas con los mercados bursátiles todavía no estaba desarrollado. “Se puede compartir. Pero si se mira el mercado de coberturas, no solo está compuesto por las coberturas cambiarias de un contrato a futuro. También hay forward, que son de distinto tipo y esos contratos se han desarrollado un poco más, aunque no tienen un volumen importante”, explicó.

Banco Central

La presidenta de UFEX, Gabriela Facciano, indicó que las variaciones que ha sufrido el precio del dólar en Uruguay han puesto en evidencia la necesidad de contar con coberturas por parte de las empresas, tanto públicas como privadas.

Añadió que los contratos forward o de futuros son instrumentos que se complementan con sus diferencias particulares. “Para pactar un forward, la empresa pide cotización a un banco quien será su contraparte. Es lo que se conoce como un contrato OTC (over the counter)”, relató. “En cambio, un futuro es un instrumento que cotiza en una bolsa regulada por el BCU, con un proceso de formación de precios competitivos entre los participantes, que también son regulados por el banco”, complementó.

Facciano señaló que en el mundo coexisten ambos instrumentos y sirven a las necesidades particulares de cobertura de las empresas. “Desde hace mas de 100 años las empresas cubren el riesgo precio de las commodities con futuros y forwards”, sostuvo.

Barbieri agregó que el mercado de los contratos OTC ha crecido con el ingreso de muchos participantes.

La presidenta de UFEX expuso que “si bien actualmente ha ido en aumento la cantidad de cobertura que las empresas realizan con forwards es posible desarrollar la operatoria con futuros en Uruguay para que la complemente agregando flexibilidad, mayor transparencia al mercado y ampliando la base de empresas participantes”.

“Para lograrlo, es fundamental contar con el apoyo del sector público y de las organizaciones empresariales y va a ser muy necesaria una gran labor de educación para acercar estas estrategias a todos los empresarios”, concluyó.

Barbieri compartió que el mercado de futuros puede expandirse. “Hay perspectiva de que el mercado de futuro de cobertura de tipo de cambio tenga más liquidez y creo que hay que buscar de qué manera simplificar los requerimientos y las condiciones para que algunos agentes participen. Ese es el desafío de Bevsa”, expresó. En primera instancia, se debería fomentar que hubiera más operaciones forward para luego avanzar hacia contratos futuros, finalizó.