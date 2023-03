Dólar planchado: cuáles son los dos cambios que pueden favorecer la suba en 2023

El dólar terminó el año con una caída de 10.3% y en lo que va de 2023 se mantiene planchado. De hecho, hasta este viernes nunca superó el umbral de los $ 40. Terminó la semana cambiaria en $ 39,496 y desde el 2 de enero acumula un descenso de 1,43%. La depreciación de la moneda estadounidense preocupa a los exportadores y desde el sector se piden cambios en la política monetaria. Algunos economistas señalan que hay aspectos que podrían revertir esa tendencia bajista.

El presidente de la Unión de Exportadores (UEU), Facundo Márquez, afirmó que ya nadie puede desconocer que hay atraso cambiario en Uruguay. “El propio Banco Central (BCU) dice que el dólar está desalineado”, indicó.

La depreciación de la moneda fue reconocida por el presidente Luis Lacalle Pou días atrás en una entrevista con el medio argentino La Nación +. “Hoy tenemos un problema con el dólar, hay que aceptarlo. El dólar está muy bajo, la moneda uruguaya se ha apreciado mucho”, reconoció.

Márquez expuso que el BCU ha priorizado como un objetivo el control de la inflación, algo que se comparte desde la gremial exportadora. “Por diferentes razones, la inflación ha venido reduciéndose a niveles históricamente razonables. Ahora sí ya no hay más argumentos, dado el atraso cambiario, para no revertir la política monetaria que ha venido llevando adelante el BCU”, dijo.

Diego Battiste

Banco Central

Para Márquez en el corto plazo hay una medida específica que se debe tomar: empezar a bajar la tasa de interés. Si eso ocurriera “es de esperar que haya un cierto movimiento de apreciación del dólar, cambiando un poco la tendencia”, mencionó.

El economista de CPA Ferrere Alfonso Capurro opinó en la misma línea. La estimación de la consultora es que el Comité de Política Monetaria (Copom), a partir de la reunión que tendrá el miércoles 19 de abril, bajará la tasa de interés. “Eso va a descomprimir de alguna forma el mercado de cambio”, dijo.

El economista de PwC Ramón Pampín señaló que la suba de la tasa de interés se detuvo (el Copom no la modificó en su última reunión de febrero) y por tanto es posible que en algún momento del año se pueda observar alguna reducción.

La tasa de interés de política monetaria (TPM) está en 11,5%. En esa última reunión, el Copom destacó que las expectativas de inflación comenzaron un proceso de convergencia. Explicó que el promedio de los indicadores de expectativa de inflación de los agentes para el horizonte de política monetaria se había reducido por segundo mes consecutivo, algo que no se observaba desde mediados de 2021.

En ese escenario, la previsión de Capurro es que la tasa de interés pueda descender a 10,5% durante el año y por tanto el dólar terminaría por encima de $ 41 en 2023. “Supone un punto de inflexión respecto al año pasado, pero no es suficiente para recomponer los problemas de competitividad”, sostuvo.

Márquez indicó que la depreciación del dólar está en el orden del 12%. “Eso es lo que el BCU dice en sus informes de política monetaria. Ese es el desfasaje”, expresó.

En la última encuesta de expectativas económicas del BCU de febrero, los consultados ubicaron al dólar en $ 42.

Exportaciones

El otro aspecto que favorecería un repunte del dólar viene por el lado de las ventas al exterior. Uruguay alcanzó un récord de exportaciones en 2022 con US$ 13.356 millones. Pero para este año la perspectiva es otra. Un hecho que resentirá las ventas es la sequía. “Es histórica y va a reducir la producción. No solamente los granos, también la carne, porque habrá menor cantidad de cabezas faenadas”, dijo Márquez. “Se habla de US$ 2.000 millones menos de producción y eso va a ser reflejado en un menor ingreso de dólares”, añadió.

pixabay

Exportaciones

Capurro expuso que se espera un año diferente al récord de 2022. La sequía provocará que las exportaciones bajen más de US$ 1.000 millones, entre los granos y la carne. “Si el año pasado entró mucha plata, ese año va a entrar menos”, mencionó.

Pampín coincidió en que “la oferta de dólares desde el punto de vista comercial (exportaciones) va a ser menor que en 2022. Y si esta fue un factor de presión a la baja sobre el dólar, no estará más en 2023”.