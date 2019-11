Domenech: "La mujer es muy importante por proteger la maternidad"

El senador electo por Cabildo Abierto, Guillemo Domenech, se refirió el martes en una entrevista con el programa No toquen nada a la propuesta de su partido para que las mujeres que tengan a su tercer hijo puedan optar por renunciar a su trabajo y cobrar un "salario maternal".

Esta iniciativa está incluida en el programa de Cabildo Abierto, donde se establece que este sistema será de aplicación para "aquellas familias con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos nacionales", aunque no se establece qué monto mensual percibirán.

Consultado sobre esta propuesta, Domenech –que además es presidente de Cabildo Abierto y fue compañero de fórmula del excandidato Guido Manini Ríos– aseguró que Uruguay tiene "un muy serio problema demográfico", en el que se enmarca la iniciativa.

El senador electo dijo que no tienen contabilizada la cantidad de familias que se podrían alcanzar, pero que no se puede "negar" que "las mujeres han sido postergadas". "La mujer es muy importante por proteger la maternidad", agregó el exescribano de Presidencia.

"Sabemos que, en los hechos, debe ser excepcional el padre que se dedica a la crianza de los hijos. Generalmente lo hacen las mujeres", apuntó.

Inés Guimaraens

Consultado sobre la interrupción voluntaria del embarazo y su posible incidencia en los problemas demográficos del país, Domenech sostuvo que eso no explica "exclusivamente" el problema pero que es "una parte importante". "Es una parte importante. Que nazcan más personas es básico", añadió.

También volvió a criticar lo que entiende como "ideología de género" y defendió que haya una "sola forma de familia", compuesta por el hombre, la mujer y sus hijos. "Si tengo que promover algo es la familia tradicional", aseguró, al tiempo que cuestionó que se pueda "llamar familia" a aquellas compuestas por parejas homosexuales con hijos. Por el momento, según dijo, su partido no tiene intenciones de modificar la legislación sobre ese tema.

Cabildo Abierto, liderado por el excomandante en jefe del Ejército Nacional, Guido Manini Ríos, obtuvo 268.736 votos en la elección del 27 de octubre, lo que le permitió alcanzar el 11,04% del total de sufragios emitidos. En el Senado contará con 3 representantes, entre los que se encuentra Manini, Domenech y la esposa del general retirado, Irene Moreira. En Diputados, en tanto, tendrá una bancada de 11 legisladores.

El excandidato a vicepresidente se explayó en la entrevista sobre los problemas demográficos del país y calificó a Uruguay como un "vacío humano". "Les aseguro que hay intereses geopolíticos en ocupar esos vacíos humanos", aseguró. De esta manera, se refirió a una "base china" que está instalada en el sur de Argentina, en la Patagonia.

Consultado sobre si creía que China tiene intenciones de poblar el país, Domenech respondió: "No, no. El Uruguay no. Toda América Latina. Es la misma política que están desarrollando en África. ¿En qué consiste esa política? Prestar dinero barato, porque el nuevo colonialismo no es desembarcando marines. Es arrojando dinero".

Leonardo Carreño

Este tema, sin embargo, no fue planteado en las negociaciones con el candidato blanco Luis Lacalle Pou para conformar un eventual gobierno de coalición, que también incluye al Partido Colorado, el Independiente y De la Gente. El documento con las bases para ese eventual gobierno fue firmado este martes y no incluye las preocupaciones de Cabildo Abierto respecto al desequilibrio demográfico del país.

Domenech apuntó a que "algo" hay que hacer y que una de esas cosas es "defender" el territorio. En este sentido, se refirió a la instalación de una segunda planta de celulosa de la finlandesa UPM, que consideró "una agresión". "¿Por qué viene UPM? ¿Por qué no se va a fabricar ni una hojita de papel? Se vienen a desarrollar las actividades contaminantes, esa es la verdad", señaló, al tiempo que aseguró que la intención de Cabildo Abierto es "tratar de que se revise ese contrato", así como el trazado del Ferrocarril Central que parte "al medio varios pueblos del interior de la República".

El senador electo reconoció que todavía no hablaron de estos temas con los blancos pero dijo que "evidentemente" es algo que tendrán que conversar.