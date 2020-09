Domenech y Lozano afirman su posición de no votar el desafuero de Manini Ríos

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech expresó a través de un comunicado a la opinión pública divulgado esta mañana que "no existe mérito jurídico suficiente para acceder al levantamiento del fuero del senador Guido Manini Ríos". Por su parte, el senador Raúl Lozano se hizo eco del pronunciamiento y publicó –una hora más tarde– en su cuenta de Twitter: "Distinguidos senadores abogados expresaron que no hay méritos jurídicos para votar el desafuero". "Sumado a que 270.000 ciudadanos lo votaron para estar en el Senado, mi decisión es no corregir ni modificar las decisiones políticas del pueblo", afirmó el legislador.

Sumado a que 270.000 ciudadanos lo votaron para estar en el Senado, mi decisión es no corregir ni modificar las decisiones políticas del Pueblo. pic.twitter.com/dJtVq6zc8j — Raúl Lozano Bonet (@raul_lozanob) September 4, 2020 Domenech consideró que los pronunciamientos públicos de otros dirigentes hicieron "necesario" que divulgara su postura. El senador cabildante señaló que "no hay argumentos para considerar la configuración de un delito" a partir de lo establecido en el artículo 177 del Código Penal, que prevé la omisión de un funcionario público en proceder a denunciar un delito cuando estuviera al tanto. Mensaje a la opinión pública del Senador Gillermo Domenech sobre el pedido de desafuero al Senador @GuidoManiniRios pic.twitter.com/263KjNYdtu — Cabildo Abierto - Mov.Social Artiguista (@MSArtiguista) September 4, 2020 El fiscal de Flagrancia Rodrigo Morosoli pidió en noviembre del año pasado el desafuero del líder de Cabildo Abierto por omitir denunciar los hechos de apariencia delictiva surgidos de las declaraciones que José Gavazzo hizo al Tribunal de Honor, donde admitió que había tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro. "No existió dolo ni una dilación que perjudique la posibilidad de perseguir esos delitos, de acuerdo a la interpretación de la doctrina", expuso Domenech en el comunicado. También indicó que no consta que que el entonces Comandante en Jefe del Ejército haya omitido comunicar a sus superiores de la situación, puesto que "las declaraciones figuraban en el expediente elevado" al Ministerio de Defensa. "Quien debe elevar la denuncia es el que ejerce el mando superior de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República", apuntó Domenech en referencia al entonces mandatario Tabaré Vázquez. "Es prudente exhortar a la comisión a expedirse sin más dilaciones", concluyó el legislador cabildante en su comunicado. Los senadores nacionalistas se reunieron este miércoles por la mañana con el presidente Luis Lacalle Pou en la residencia de Suárez y Reyes y resolvieron seguir postergando la votación, a la espera de un pronunciamiento claro por parte de Manini Ríos. Las contradicciones en la postura de Cabildo Abierto forman parte de uno de los elementos políticos que la bancada del Partido Nacional quiere "depurar" antes de decidir si apoya o no en el desafuero. Manini reiteró incansablemente su voluntad de no ampararse en "ningún privilegio" y someterse a la Justicia para "aclarar la verdad". "Les decimos a los eternos tergiversadores que no nos vamos a acoger a ningún fuero, que vamos a enfrentar a la Justicia como corresponde, porque tenemos bien claro que hicimos lo que debíamos hacer en todo momento y no va a haber fiscal que pruebe lo contrario", dijo el hoy senador en un acto de campaña el pasado 6 de octubre. Consultado por El Observador en junio, Manini Ríos dijo que la información de que sus senadores estaban pidiendo oponerse al pedido del fiscal era "falsa". "Cabildo Abierto va a votar el desafuero", respondió en ese momento.