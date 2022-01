Las propiedades más demandadas de 2021 y dónde se ubican

A pesar de la incertidumbre que imperó durante 2021 a raíz de la pandemia de covid-19 y el impacto que esta generó en la economía, el sector inmobiliario se mantuvo estable sin alteraciones significativas posicionándose como instrumento para el resguardo de capitales y con un gran ganador: los barrios privados.

Según el Análisis del Mercado Inmobiliario 2021 realizado por InfoCasas, al que tuvo acceso El Observador, casi 3,1 millones de personas buscaron propiedades en el portal. A su vez, se realizaron 1,7 millones de consultas – 16% más que en 2020 – en 735 mil propiedades, un 36% por encima que el año anterior.

El 76% de las personas que consultaron lo hicieron desde Uruguay, el 15% desde Argentina y el 9% desde otros países. El informe destaca el “creciente interés” del público argentino por comprar o alquilar en Uruguay.

Otro de los datos que se desprende de este análisis es que un 59% de los usuarios tenían interés en propiedades que estaban en alquiler, un 34% tenían interés en propiedades a la venta y el 7% puso el foco en alquiler temporal.

Tres tipos de consulta fueron las más realizadas durante el 2021. Por un lado, se buscó alquileres anuales de apartamentos de un dormitorio con precios de entre $ 22 mil y $ 28 mil. Por otro lado, hubo interés en la compra para inversión de apartamentos de un dormitorio con precios de entre US$ 80 mil y US$ 160 mil. En tercer lugar estuvo la compra para uso personal de casas de dos dormitorios con precios de entre US$ 270 mil y US$ 380 mil.

Qué pasó en el mercado de ventas

Montevideo sigue siendo el departamento con mayor demanda para la venta (62%) a pesar de que registró una caída de 5% respecto a 2020. Lo sigue Maldonado (21%) que registró un incremento de 18% respecto a 2020. Canelones se posiciona en tercer lugar (14%), un 10% por encima de 2020. El restante 3% refiere a búsquedas en otros departamentos.

“Los barrios privados han ganado mayor participación en los últimos años, con un incremento en el número de construcciones en las zonas de Ciudad de la Costa y Punta del Este. Con propuestas más personalizadas que destacan por su calidad y servicios, estos barrios suman nuevos adeptos que optan por distanciarse del ritmo inquieto de la ciudad”, sostiene el informe.

Distribución del mercado de ventas

Javier Ache, especialista en inversiones de InfoCasas, en diálogo con El Observador había manifestado que si bien barrios céntricos de Montevideo se están desarrollando mucho, también hay una tendencia a la descentralización.

“La pandemia permitió trabajar desde casa o en un formato híbrido en el que la persona hace tres días home office y dos va a la oficina, entonces la gente empezó a optar por vivir en Punta del Este o fuera de Montevideo e ir a trabajar dos veces por semana a la oficina. Eso genera otras comodidades como un entorno verde, más espacio y la tranquilidad de salir de la zona del centro”, explicó.

El análisis también sostiene que en 2021 se “acentuó” la intención de compra con fines de inversión ya que “las propiedades actuaron como refugio de capitales”. “Por su estabilidad y rentabilidad, el ladrillo se consolidó como la opción preferida por los inversionistas”, apunta. El 59% de los interesados en comprar lo hacía con fines de inversión frente a un 41% que lo hacía para uso personal.

En lo que refiere al estado de la propiedad, el 86% de los interesados busca propiedades usadas mientras que el restante 14% apunta a propiedades de obra nueva. Estos números muestran un aumento de 15% en la búsqueda de propiedades de obra nueva respecto a 2020 y un 10% menos en propiedades usadas.

El rango de precio entre US$ 0 y US$ 150 mil es el más demandado alcanzando el 57% de las consultas. El informe destaca que esta tendencia se ha mantenido constante en el tiempo.

Demanda segmentada por precios

Qué pasó con los alquileres

En lo que refiere a alquileres, la tendencia es la misma que en ventas. Montevideo sigue siendo el departamento con mayor demanda para alquiler (84%) sin variaciones respecto a 2020. Lo sigue Maldonado (10%) que registró un incremento de 15% respecto a 2020. Canelones se posiciona en tercer lugar (5%), un 6% por encima de 2020. El restante 1% refiere a búsquedas en otros departamentos.

Distribución del mercado de alquileres

Un 69% de los interesados buscó apartamentos mientras que el 31% apuntó a casas. Dentro de la tipología apartamentos, el 15% buscó monoambientes, el 51% de un dormitorio, el 28% de dos y el 6% de tres. Respecto a casas, 19% buscaron de un dormitorio, 65% de dos y 16% de tres.

El 59% de la demanda de alquileres se concentra en propiedades por debajo de los $ 35 mil. El 18% las busca por precios de entre $ 36 mil y $ 50 mil, el 13% apunta a un rango de entre $ 51 mil y $ 70 mil y el restante 10% busca por encima de $ 71 mil.