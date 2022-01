Uruguay se consolida como destino de inversiones inmobiliarias: de dónde son los inversores y qué buscan

No es novedad el interés de los argentinos en invertir en Uruguay ya que en los últimos 10 años, inversores de la vecina orilla compraron más de 1.200 inmuebles en barrios céntricos de Montevideo, por ejemplo.

A día de hoy hay casi 86 mil propietarios argentinos (sumados a sus familiares de primer y segundo grado) en Uruguay y cerca de 30 mil tienen propiedades en Maldonado.

Sin embargo, el interés de estos por seguir invirtiendo en Uruguay ha crecido en el último tiempo, principalmente potenciado por el buen control de la pandemia en el país, que se suma a las garantías históricas que da en cuanto a estabilidad política y económica y respeto por los compromisos asumidos.

Durante el evento Uruguay Invierte organizado por el portal inmobiliario InfoCasas los días 5 y 6 de enero se dieron a conocer los resultados de una encuesta realizada a 650 inversores: el 65% eran uruguayos, el 28% argentinos, el 4% brasileños y el restante 3% corresponde a otras nacionalidades.

De ese 28% de inversores argentinos, el 62% vive en Argentina y quiere invertir en Uruguay, el 30% quieren invertir para radicarse en Uruguay y un 8% ya tienen residencia fiscal en Uruguay.

A su vez, el 60% de estos encuestados busca propiedades para invertir, el 28% busca propiedades para vivir, el 9% busca locales y el 3% apunta a terrenos y chacras.

Los rangos de precio más buscados por la totalidad de inversores (uruguayos, argentinos, brasileños y otros) son de entre US$ 120 mil y US$ 190 mil para apartamentos y entre US$ 270 mil y US$ 380 mil para casas.

El 68% de los encuestados busca propiedades en Montevideo, el 21% lo hace en Punta del Este, un 10% apunta a Ciudad de la Costa y barrios privados mientras que el 1% restante maneja otras opciones.

Leonardo Carreño

Inversiones

Las motivaciones de los inversores

Javier Ache, especialista en inversiones de InfoCasas, dijo a El Observador que a raíz de la pandemia, muchos inversores apuntan a “algo seguro” y por eso miran el mercado inmobiliario. “Algo seguro es el ladrillo, los proyectos en los edificios. Es seguro porque Uruguay en los últimos 10 años te garantiza una renta anual de entre 5% y 7% dependiendo de dónde inviertas”, explicó.

“Eso le da al inversor cierta tranquilidad. Los argentinos se toman un barco, en 2 horas están acá y pueden ver cómo viene su inversión. Yo invierto en ladrillo y es algo que puedo ver, que puedo tocar el día mañana cuando esté terminado y eso da tranquilidad”, apuntó.

Ache sostuvo que la Ley 18.795 de Vivienda Promovida genera atractivos importantes como, por ejemplo, las exoneraciones impositivas por 10 años y que si bien barrios céntricos de Montevideo se están desarrollando mucho, también hay una tendencia a la descentralización, con un crecimiento en Ciudad de la Costa y barrios privados además de todo lo que es la zona de Punta del Este.

“La pandemia permitió trabajar desde casa o en un formato híbrido en el que la persona hace tres días home office y dos va a la oficina, entonces la gente empezó a optar por vivir en Punta del Este o fuera de Montevideo e ir a trabajar dos veces por semana a la oficina. Eso genera otras comodidades como un entorno verde, más espacio y la tranquilidad de salir de la zona del centro”, explicó.

De todas formas, también señaló al público que opta por vivir en el centro de Montevideo por “las conexiones, la cercanía con su trabajo y porque llevan otro estilo de vida”. En ese sentido, sostuvo que los inversores están poniendo foco en edificios con amenities como barbacoa, solárium, piscina, gimnasio y terraza.

“Con la pandemia se está buscando un poquito más de aire entonces tenemos ese público que necesita vivir en el centro y que a su vez busca tener amenities para poder relajarse en el tiempo que no está trabajando”, agregó.

Otro de los puntos destacados por Ache es el crecimiento de público paraguayo que viene a Uruguay, en principio de vacaciones, pero que se está volcando a realizar consultas sobre inversiones.

Inversiones

Propietarios dispuestos a volver a invertir

Hoy el 97,4% de los propietarios extranjeros que compraron más de 1.200 inmuebles en barrios céntricos de Montevideo están “muy conformes con su inversión”, e incluso volverían a invertir. En tanto, el 89,1% de posibles compradores “están muy seguros” de que invertirán en Montevideo en los próximos 6 meses, según un relevamiento realizado por la consultora inmobiliaria Moebius.

La recuperación de la inversión es trascendental para invertir y volver a adquirir un inmueble en Montevideo, explica el reporte.

“Por ejemplo, un inmueble en construcción, esta 20% por debajo del valor de la misma unidad cuando se ha de estrenar. Durante 10 años, con exoneraciones impositivas, una vez ya estrenada y con el arrendamiento se puede llegar a recuperar 80% del capital invertido. Y obviamente, el valor de venta de la propiedad una vez transcurridos un par de años, se ha incrementado, por lo menos 10%. En resumen, al cabo de los 10 años de arrendamiento, se puede llegar a recuperar la totalidad del capital invertido, si se decide vender la unidad”, dice el informe.

El relevamiento consultó a más de 300 argentinos, propietarios de inmuebles en Montevideo, así como a clientes interesados en invertir en Uruguay, entre junio de 2021 a primeros días de noviembre 2021.