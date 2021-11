Dourado pedirá disculpas públicas tras denuncia penal por difamación de conductores de aplicaciones

El presidente la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, pedirá disculpas públicas por las declaraciones vertidas sobre los servicios del transporte por aplicaciones, que le valieron una denuncia penal a fines de octubre por difamación a cuatro organizaciones de conductores. La retractación será mediante conferencia de prensa esta viernes en el Centro Asturiano, confirmaron fuentes del sector a El Observador.

La fiscal de Flagrancia Graciela Peraza fue quien recibió la denuncia el mes pasado, aunque el tema no tuvo ninguna derivación judicial. El pronunciamiento del viernes responderá a un acuerdo entre las partes, y aún se estaban definiendo los términos de las disculpas, según supo El Observador. Consultado para esta nota, Dourado indicó que no haría comentarios.

El presidente de la gremial había calificado como “piratas” a las aplicaciones que operan en Uruguay, como Uber o Cabify. A la salida de su comparecencia en la Comisión de Hacienda de Diputados el pasado 13 de octubre, el líder de la patronal de taxis había dicho que estas empresas "vinieron a irrumpir en la actividad en forma casi mafiosa", al operar "dos años sin pagar BPS ni DGI".

En referencia a las publicidades de las empresas de aplicaciones, dijo: “Esa competencia cuando la mostraban era un (vehículo) Mercedes Benz, un BM, en (el) que se bajaba un rubio de ojos verdes. Y hoy en esa competencia se baja un Óscar como yo. Un uruguayo normal y un autito destrozado muchas veces. Y esa competencia vino a robar el trabajo de los taximetristas, y los taximetristas dijimos que no”, expresó.

Sus palabras causaron indignación entre los conductores del sistema, y cuatro agrupaciones –Unión de Conductores y Trabajadores de Aplicaciones del Uruguay (Uctradu), Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA), Conductores de Aplicaciones Actualmente no Permisarios (Canoper), y Unidos– se juntaron para presentar la denuncia penal. "Está agraviando a 3 mil trabajadores", había dicho a El Observador Gerardo Sastre, dirigente de ACUA.

El episodio saldado sumó una nueva perla a un largo collar de enfrentamientos entre taxistas y las aplicaciones, sobre todo con Uber, cuyo arribo en 2015 despertó las resistencias del sector. El relacionamiento incluyó varias manifestaciones y una denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por posibles prácticas anticompetitivas.

El taxi y Uber están enfrentados desde el arribo de la compañía en 2015

La cartera dictaminó en esa fecha que no advertía "la comisión de ilegalidades" de parte de la aplicación que conecta a clientes con choferes privados, al tiempo que entendió que desde la óptica de la libre competencia no había "razones para prohibir o sancionar a Uber". Destacó además que la aplicación podía servir para que el servicio de taxis fuera más "eficiente".

Desde la gremial opinaron que era "lamentable" el planteo del MEF, en tanto no era "saludable" que una dependencia estatal se pronunciara a favor de la compañía, ya que a su entender consistía en un servicio que violaba "todas las disposiciones vigentes". El enfrentamiento entre ambos servicios tuvo también otros escenarios en el mundo, como San Pablo, Londres y Nueva Delhi.

El Poder Ejecutivo, con Tabaré Vázquez al mando, ratificó que la aplicación solo podía desempeñarse en la República si cumplía "fielmente las normas" consagradas en la legislación vigente. La Intendencia de Montevideo, en ese entonces, aprobó dos decretos con distintas disposiciones para regular la actividad.

A la fecha está en discusión un proyecto de ley del diputado colorado Sebastián Sanguinetti para "equiparar" los beneficios tributarios en todo el sistema de transporte de pasajeros mediante aplicaciones. Al mismo tiempo, empresas y trabajadores negocian con la IM algunas modificaciones al decreto regulatorio, en tanto los requisitos que este dispone –en una transición que se prolonga desde mayo de 2019– deberían entrar en vigencia a partir de enero de 2022.

Al cierre de junio había 2.069 permisarios activos en el sistema, la cantidad más baja desde 2018. No obstante, los viajes por permisario –muy afectados por la pandemia– estaban en el punto más alto desde 2019, lo que indicaba una demanda creciente para una oferta limitada.

"Si el aumento de demanda no se ve acompañado de un mayor número de conductores, esto se traduce, además de en viajes perdidos, en mayores tiempos de recogida y no productivos", había dicho desde Uber a El Observador a fines de julio. El registro de nuevos permisarios en Montevideo está cerrado, por lo que el sistema puede perder operadores, pero no incorporar nuevos.