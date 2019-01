Ed Sheeran, un loco, y fútbol infartante

De todas las ligas de fútbol profesional de Europa, la mejor es la Championship, la segunda división o divisional B de Inglaterra. Bueno…, para no generar inútiles polémicas, en un año en el que nos cansaremos de polemizar, en lugar de “la mejor” corrijo y digo, “la más competitiva”. Y en esto nadie debería estar en desacuerdo. Desde hace 40 años sigo a la English Football League Championship, EFL Championship, o simplemente Championship, que entre 1892 y 1992 se llamó Division Two, y entre 1992 y 2004 Division One. Es una de las pocas locuras que me ha acompañado por tanto tiempo. Varias veces estuve a punto de empezar a escribir un libro sobre la historia de la Championship, y una década atrás fui a Leeds a conocer los intentos desesperados de uno de los clubes ingleses más populares por regresar a la English Premier League (EPL), donde debería estar, aunque en fútbol nadie cuenta con privilegios garantizados.

Quizá lo más extraordinario de la Championship es esto: de los 24 clubes que comienzan el interminable campeonato, ninguno sabe en qué posición va a terminar. Ha habido temporadas en que clubes que comenzaron con aspiraciones y sueños de ascender, por tener planteles costosos y llenos de figuras importantes, terminaron descendiendo a la división C, la cual, por cierto, también es dificilísima. En la actualidad está llena de clubes de gran relevancia histórica y popularidad, como Sunderland, Portsmouth y Blackpool, los cuales son instituciones que, por hinchada, historia y tradición, deberían estar en la Premier League.

Esta temporada la Championship es una súper liga, por los varios clubes de primer nivel que compiten. Están el Nottingham Forest, ganador dos veces de la UEFA Champions, y el Aston Villa, ganador de ese mismo torneo en una ocasión, y al cual Peñarol derrotó en la final de la Intercontinental en 1982. Además está el Blackburn Rovers, campeón de la Premier en la temporada 1994-95, y otros clubes que fueron campeones de la Football League First División, que se disputó entre 1888 y 1992 y que fue la predecesora de la Premier. En esa nómina figuran el West Bromwich, el Derby County, el Sheffield Wednesday, el Ipswich Town, el Sheffield United, el Leeds United, y los mencionados, Aston Villa y Nottingham Forest. Por cierto, el Sunderland y Portsmouth, hoy en la League One o división C, también fueron campeones de la ilustre Football League First Division.

Además, la Championship es escenario de varios clásicos, como el de Sheffield Wednesday y Sheffield United (la ciudad del acero, cuna del football, no tienen ningún club en primera división), el de Derby County y Nottingham Forest, el de Aston Villa y Birmingham City, el de Bolton Wanderers y Wigan Athletic, y uno de los más tradicionales, entre el Norwich City y el Ipswich Town, club del que es hincha el cantante Ed Sheeran, de próxima visita a Uruguay. Sheeran reconoció en 2013 que también se ha hecho hincha del Chelsea debido a la insistencia de su padre, y tal vez porque el Ipswich Town, club en el cual jugó el uruguayo Adrián Paz en la temporada 1994-95, hace muchos años que perdió la categoría, no ha podido regresar, e incluso se le está haciendo difícil mantenerse en la divisional de plata.

La Championship es la liga más apasionante de Europa por la intensidad de los partidos, por la duración maratónica de la temporada, y por lo pareja que es de principio a fin, tanto en la cima como al fondo de la tabla. Esta temporada es espectacular y cualquier cosa puede suceder (tanto en la cima como al fondo de la tabla). Varios partidos recientes no han sido aptos para cardiacos, como el de Norwich y Derby, disputado el pasado 29 de diciembre. El partido estuvo empatado 2-2 hasta el minuto 81, cuando el Derby se puso 3-2, pero con goles en los minutos 87 y 92, el Derby lo dio vuelta. Tres días antes, el Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, y el Blackburn Rovers estuvieron igualados 1-1 hasta el minuto 90. Parecía que iban a terminar empatados, pero en el último minuto reglamentario, el Blackburn Rovers se puso adelante 2-1. Lo terminó ganando el Leeds 3-2, con goles de Roofe en los minutos 91 y 94.

El Leeds United, precisamente, tiene a la fecha de hoy cuatro puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, el Sheffield United y el Norwich City, a los cuales les pisan los talones el West Bromwich, el Derby County, y el Middlesbrough. En la parte baja de la tabla, tres clubes que tuvieron temporadas gloriosas, Reading, Ipswich Town y Bolton Wanderers, luchan desesperadamente por sobrevivir en segunda, aunque la realidad los tiene cada vez más cerca de perder la categoría. Todavía falta mucho y la parte más difícil de la temporada está a la vuelta de la esquina. Pinta para ser un final cabeza a cabeza, con la posibilidad de que por primera vez en la historia un entrenador latinoamericano salga campeón.