Edil no renuncia al Partido Nacional y hubo reparos en el Directorio al "apresuramiento" por castigarlo

La tormenta política desatada por Juan López, edil blanco de Canelones que aportó el voto decisivo para aprobarle un fideicomiso de US$ 44 millones a la Intendencia liderada por el frenteamplista Yamandú Orsi, tuvo su impacto en la interna del Partido Nacional.

Mientras que algunos dirigentes cuestionaron el "juzgamiento exprés" al edil y plantearon reparos al proceder inicial de la cúpula partidaria, el presidente del Directorio Pablo Iturralde informó este jueves que en ningún momento se expulsó a López, y que simplemente se había acordado con él su renuncia, que finalmente no se concretó.

La telenovela tuvo varios giros en las últimas horas.

Primero, porque López finalmente cambió de opinión y decidió no presentar su carta de renuncia al partido, pese a que Iturralde había informado un día antes que su alejamiento estaba consumado. "No pertenece más al Partido Nacional", había dicho el presidente nacionalista en una conferencia de prensa el miércoles.

Tras esas palabras, algunos integrantes del Directorio trasladaron cierta molestia con el hecho de no haber sido consultados o informados antes de la conferencia, y también hubo quienes notaron cierto "apresuramiento" y plantearon su discrepancia con el hecho de que una resolución de ese tipo no se tramitara por los carriles correspondientes de la orgánica.

En ese contexto, Iturralde convocó a un Zoom este jueves al mediodía con los integrantes del Directorio, en el que explicó y fundamentó cómo se había procesado la decisión y las novedades al respecto.

Según contaron a El Observador varios participantes del encuentro, el presidente del Directorio pidió disculpas por quizá no haber informado a todos debidamente antes de la conferencia, pero aclaró que en realidad no se había decretado "ninguna expulsión" ni ninguna sanción disciplinaria prevista por los estatutos.

En cambio, Iturralde argumentó que, en función del impacto y la dimensión política que había adquirido el tema, se habían mantenido diversos contactos telefónicos en la jornada del miércoles y que, en el caso de la conversación con López, se le hizo saber la molestia generalizada del partido, a lo que el propio edil había aceptado que lo mejor era renunciar.

Iturralde añadió que con el paso de las horas López dio marcha atrás a ese acuerdo, y que eso ahora abría lugar a que su caso fuera considerado a través de la vía formal partidaria.

Consultado por El Observador, el presidente del Directorio dijo que no hubo objeciones a su accionar y remarcó que no hubo ninguna resolución contra López, aunque sostuvo que no iba a entrar en detalles respecto a lo conversado en la reunión.

De todas formas, otros participantes del encuentro ratificaron que hubo algunos reparos a la forma en que se comunicó la decisión, así como pedidos de una mayor "mesura" en el procedimiento, o al menos cuestionamientos respecto a si no se había "prejuzgado".

Entre los que se expresaron en ese sentido, cada uno con sus matices, estuvieron el subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla, el diputado de Canelones Sebastián Andújar, la edila María Eugenia Elso y la dirigente Graciela Guido, según las fuentes consultadas.

Parte de los planteos de esos integrantes del Directorio tuvieron que ver con la necesidad de llevar adelante un proceso "con todas las garantías para el edil", de estudiar con detenimiento las circunstancias de su voto –por ejemplo, corroborar si la departamental había declarado el tema de asunto político, o si la bancada había acordado unidad de acción–, y analizar qué sanción corresponde en caso de que así sea.

Otros directores en cambio defendieron la actuación de Iturralde en líneas generales. Fue el caso por ejemplo de Armando Castaingdebat, exsubsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, que apuntó a la importancia de la votación de Canelones y el impacto que tenía la actitud de López para el partido. Juan Straneo, senador suplente de Juan Sartori, fue otro de los que defendió a grandes rasgos la actuación del presidente del Directorio, señalando que había hecho "los llamados que tenía que hacer" y que el proceder no había ido mucho más allá de eso, según dijeron las fuentes.

La resolución fue continuar la discusión después de Semana Santa con una reunión presencial, y dejar abierta la posibilidad de llevar el tema a la Comisión de Asuntos Políticos.