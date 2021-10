Ediles blancos piden la expulsión del congreso de colega acusado de filmar a una compañera en la ducha

La bancada nacionalista del Congreso de Ediles solicitó a la Mesa Ejecutiva de ese organismo que expulse a Israel Acuña, el edil blanco que fue acusado por una correligionaria de haberla filmado mientras se bañaba.

“La Bancada Nacionalista del Congreso Nacional de Ediles solicita a la Mesa Ejecutiva del Congreso Nacional que se aplique, en forma urgente, el proceso sancionatorio establecido en el artículo 8 del estatuto, procediendo a la expulsión del asociado involucrado”, dice un comunicado difundido en las últimas horas.

Los ediles nacionalistas entienden que Acuña realizó “actos que implican un agravio a los principios morales que deben presidir toda actividad” del Congreso Nacional de Ediles.

La bancada blanca de Soriano, departamento del que es oriundo Acuña, ya había pedido la renuncia del involucrado.

La denuncia

Durante el Congreso Nacional de Ediles que se desarrolló en Paysandú, la edila blanca Tatiana Loitey denunció que Acuña la quiso filmar mientras ella se bañaba en el hotel.

"Soy una persona de hacer muchas bromas”, dijo Acuña a El Observador con respecto a lo sucedido. El edil describió que su cuarto estaba frente al de Loitey y que la banderola del baño de ella estaba pegada al suyo. “Me agarra el momento bobo, saco la mano para afuera con el celular y digo ¡foto!”, narró el edil.

Acuña declaró que, luego de introducir la mano con el celular por la banderola y dentro de la ducha de Loitey, ella lo acusó a los gritos de estar filmándola.

Andrea “Lola” Nievas, edila de Soriano y compañera de habitación de Loitey, estuvo presente durante los hechos. “Mientras se estaba duchando, ella me grita que por favor me fije porque le parece que hay alguien con un celular filmándola”, contó la edila. Nievas sostuvo que, al revisar, no vio nada, pero que minutos después Loitey salió de la ducha “muy nerviosa" y "fue al cuarto de Israel, donde comenzaron a discutir".

“Yo me río y le digo que lo del celular era una broma, como una joda de campamento”, se defendió Acuña. El caso fue derivado a la comisión de ética del Partido Nacional.