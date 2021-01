Efecto dominó: Por qué Elon Musk culpa a Mark Zuckerberg por invasión del Capitolio

Horas después de que violentos manifestantes irrumpieran en el Congreso de Estados Unidos, el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, utilizó sus redes sociales para publicar un meme que explica el "efecto dominó" de la economía de EEUU y los hechos en el Capitolio.

Frente a la irrupción durante la validación de las elecciones, posteó sobre el impacto de la empresa de tecnología Facebook en la economía estadounidense. "A esto lo

llamo efecto dominó", tuiteó.

This is called the domino effect pic.twitter.com/qpbEW54RvM — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

"Una página de internet para calificar mujeres en el campus de la universidad", dice al lado de la ficha más pequeña que empieza el movimiento que tira finalmente a la más grande: "Toma el control del capitolio un hombre vestido con un sombrero de vikingo", puede leerse en la última.

Hasta el día de hoy, usuarios de la web bromean con que una de las motivaciones de Mark Zuckerberg para fundar Facebook era encontrar y calificar mujeres en el campus de Harvard.

Zuckerberg tuvo la idea de la plataforma cuando era estudiante de la Universidad de Harvard. En 2018, el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica que llevó al Congreso de Estados Unidos a citar a Zuckerberg. En el mes de abril de ese año, el millonario testificó sobre la privacidad y datos de la compañía.

El senador republicano Billy Long le preguntó sobre Facemash, uno de los sitios web que había desarrollado para "calificar mujeres" de Harvard. "Facemash era un sitio web de bromas que lancé en la universidad, en mi dormitorio, antes de empezar Facebook. La afirmación de que Facemash estaba de alguna manera conectado con el desarrollo de Facebook, no lo es, no fue... En realidad no tiene nada que ver con Facebook", aseguró Zuckerberg.

Ahora con su posteo, Elon Musk sugiere que la razón por la que el Congreso de los Estados Unidos fue invadido se debe a que las redes sociales no frenaron correctamente la desinformación.

Durante el último tiempo, la red social Facebook actualizó sus algoritmos y sus filtros para hacerle frente a las fake news o noticias falsas. "Las noticias falsas son dañinas para nuestra comunidad, hacen que el mundo esté menos informado y erosiona la confianza. No es un fenómeno nuevo, y todos nosotros, empresas tecnológicas, empresas de medios de comunicación, salas de redacción, profesores, tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte al abordarlo", declaró la empresa.

El año pasado, la plataforma intentó frenar la propagación de información falsa en contra de las vacunas o sobre tratamientos caseros. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es conocido por utilizar las redes sociales para llegar a más adeptos. Durante su presidencia, la derecha estadounidense se volvió más activa que nunca en redes sociales.

(El Cronista - RIPE)