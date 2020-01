Ejecutivo de Minerva: "El volumen de la exportación en pie puso en jaque los resultados de la industria"

Después de que El Observador informará que la segunda empresa en faena en Uruguay Minerva Foods registró una pérdida de US$ 20 millones en los primeros nueve meses de 2019, el CEO de Athenas Foods en Uruguay (subsidiaria de la multinacional brasileña Minerva), Ignacio Gamio, aseguró que no era una novedad para nadie y que “ya desde 2017 los resultados para las empresas frigoríficas en Uruguay empezaron a ser malos”.

En declaraciones en Valor Agregado de radio Carve el ejecutivo apuntó que la situación se profundizó durante 2018 y el “fondo de la bolsa fue 2019”.

“Fundamentalmente venimos hablando hace mucho tiempo de la pérdida de competitividad que ha tenido Uruguay en la faena productiva. No solamente en la industria frigorífica, sino que también a nivel de otras industrias, debido a que la falta de competitividad nos está pasando factura”, comentó.

Gamio dijo que en el último año “se prendieron luces rojas por todos lados” y que este magro resultado económico corrobora que Uruguay tiene ineficiencias internas “a pesar de que se están abriendo mercados todos los días con muy buenos valores del producto que se exporta (por la carne bovina)”.

La principal razón de la pérdida en esta empresa en particular, y en otras industrias cárnicas, radicó en los altos costos de hacienda que tuvo Uruguay durante 2019, llevando a que los costos de ventas, al menos en el caso de Minerva Foods, fueran del 98% sobre el total, cuando los porcentajes para la misma firma en Argentina y Paraguay rondaron el 80%.

Según consta en el balance de la empresa, de enero a setiembre las tres plantas tuvieron ventas por US$ 350 millones, mientras sus costos de ventas fueron por US$ 344 millones. Gamio recordó que el precio del ganado es “sin dudas” el costo más importante que tiene la industria frigorífica en su operativa.

“Todos sabemos cómo ha sido el comportamiento de la hacienda en Uruguay y las causas de una baja oferta de ganado. No me gustaría extenderme en este tema, pero ya venimos acumulando varios años de acumulación de exportación de ganado en pie, que le ha quitado competitividad a la industria. Realmente es un tema muy grave que el país tiene que discutir. No es que Athena Foods esté en contra de la exportación en pie, incluso hemos hecho alguna, pero este volumen que se dio en los últimos tres años ha puesto en jaque los resultados de la industria”, alertó el ejecutivo de la multinacional brasileña.

Minerva tienes tres frigoríficos en Uruguay: Pul, Carrasco y Canelones. Sin embargo, el ejecutivo anunció que esta última planta permanecerá cerrada durante enero y febrero. Si bien la empresa no tiene planeado reducir su presencia en el país, no podrá faenar con el 100% de su capacidad instalada en Uruguay.

“Es una política que ya está definida. Pensamos es algo coyuntural, no estructural. Pensamos que Uruguay va a tener un cambio y Athena se está preparando para cuando lo haga”, aseguró.

En el acumulado enero-setiembre, Minerva Foods obtuvo utilidad en los otros cuatro países que opera en la región: Paraguay, Argentina, Colombia y Chile. En Argentina las ganancias fueron por por US$ 20,5 millones. En Paraguay la firma ganó US$ 32 millones, en Chile US$ 43 millones y en Colombia US$ 2 millones. Así, en el conjunto de los balances consolidados la multinacional terminó con una ganancia por US$ 38,6 millones en sus negocios de carne vacuna en la región, según el balance que publicó la empresa Athena Foods, la empresa que creó Minerva para gestionar esos negocios.