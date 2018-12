El balde de agua, la quema de almanaques y el conteo con pasas de uvas: algunas cábalas para recibir el 2019

El verano que mis padres decidieron pasar Año Nuevo en el campo de mis abuelos, entendí que no todo pasaba por el ruido, la trasnochada y los fuegos artificiales. Ese 31 de diciembre, con 9 años, identifiqué por primera vez el peso de la superstición en el interior del país, sobre todo, en aquel pueblito perdido de Florida. El reloj marcó las doce, de fondo la radio indicó el comienzo de 2005 y, entre los besos y abrazos que se perdían entre los cuerpos, mi abuela corrió despavorida a buscar la escoba y el balde con agua. Siempre fue bastante adicta a la limpieza pero esa no podía ser la justificación de aquel momento. Pese a su asombro cuando se enteró de que yo no había estrenado una bombacha rosada en mi Navidad capitalina, dio por sentado que mis ojos de niña iban a entender que baldear la vereda era el primer paso para ahuyentar las malas vibras del año que se iba, y recibir los nuevos meses libres de penas.

Al baldazo, la abuela le sumó una barrida de la puerta hacia afuera: acción del capítulo segundo de su libro imaginario de cábalas. Un gesto que busca el mismo efecto que el anterior (por si alguna le fallaba, usó las dos). Acto seguido, para dar paso a un nuevo año, se quemaron efusivamente los cientos de almanaques que había en la casa. Y sí, eran cientos. En el pueblo era casi ley que todo negocio debía regalar almanaques a sus clientes.

Antes de eso –en el conteo previo acompañado por las agujas del reloj– los adultos se habían comido doce uvas. Yo no lo hice porque, en ese momento, mi ignorancia cabulera también se expandía a mi paladar.

Tras todo ese éxtasis de rarezas, era posible suponer que la fiesta recién comenzaba (de seguro en ese momento mi familia montevideana ya estaba desbordada de copas pachangueando con los parlantes a punto del reviente), pero no. Cerca de la una de la madrugada, nos fuimos a dormir.

Casi quince años después lo que en su momento me generó mucha incertidumbre, me resulta una práctica tan normal como pintoresca. Millones de personas alrededor del mundo eligen encarar el momento bisagra entre un año que se va y el otro que llega con la esperanza de poder rumbear su destino. Y, aunque nunca incursioné en ese universo de las cábalas, me queda claro que si algún día decido realizar alguno de estos rituales, opciones no me van a faltar; el abanico es amplio y para todos los gustos.

Una lista de rituales para atraer la buena suerte

Viajes

Para atraer futuros viajes, se estila salir con una valija a la calle apenas se estrena el año y dar vueltas a la manzana. Algunos, además, guardan adentro del equipaje su pasaporte y una prenda de ropa nueva para que así se concrete el viaje.

Dinero

Para perseguir éxitos económicos se utilizan diversas cábalas como, por ejemplo, colocar un billete en el zapato derecho, insertar un anillo de oro en la copa al momento del brindis (la copa debe agarrarse con la mano derecha y el anillo no se puede sacar del recipiente hasta tomar toda la bebida) y poner una hoja de laurel en la billetera cuando el reloj marca las 12.

Suerte

Aunque no suene muy acorde al banquete de Año Nuevo, algunos optan por comer tres cucharadas de lentejas para asegurarse que los 12 meses que siguen estén marcados por la suerte y prosperidad.

Amor

Entre las cábalas que circulan hay una que advierte que la primera persona que abrace el 1° de enero, debe ser alguien del género que le interese si lo que busca es éxito en el amor. Utilizar ropa interior roja también tiene que ver con este cometido porque, según dicen los que saben, sirve para atraer el amor.

Vibras positivas

Aunque vestirse con ropa blanca en la celebración del 31 de diciembre es una costumbre que nos llega desde Brasil, también se adopta por muchas personas a lo largo del mundo. El color –asociado con la pureza, la paz y la alegría– funciona como símbolo para recibir un nuevo año con buenas energías y positivismo.

Para los que necesitan nuevos y más sofisticados rituales, a continuación dos sugeridos por la consultora alquímica Silvana De Francesco.

Parir el deseado nuevo año

Solo lo pueden realizar mujeres ya que consiste en una simulación de parto; la persona se sumerge dentro del agua (solo al cabeza queda fuera) y proyecta los deseos para el próximo año. Una vez iniciado el ritual, la mujer debe pensar y meditar en torno al agua. Según De Francesco esto “genera, limpia, bendice, purifica y sana”. La idea es concentrarse y pensar en los propósitos de vida y anhelos, sin especificar ni arrastrar otros nombres. Luego de visualizar todo eso, se debe hacer fuerza como si fuera a pujar para parir. Este es un trabajo personal que no se puede utilizar para pedir por otros. Se realiza sobre el fin de año.

Desechar lo inútil

Tirar cosas que ya no se usan y estén acumuladas en la casa, es otro de los rituales para lograr que el dinero fluya en el nuevo año. Luego se queman hojas albahaca, romero y ajos machacados y, finalmente, se esparce el aroma por todos los rincones del hogar. Se tiene que realiza el 31 de diciembre y los primeros sábados de cada mes.