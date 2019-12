La contundente victoria de Boris Johnson en las elecciones legislativas del Reino Unido del jueves pasado no solo supone un fuerte respaldo a su liderazgo político, sino también, y más importante en términos históricos, un mensaje contundente de apoyo popular al brexit. Y el camino a recorrer desde ahora es aún más retador: gestionar adecuadamente la inminente salida del país de la Unión Europea y demostrar con hechos que la ruptura con el viejo continente es la alternativa más adecuada para la prosperidad de los suyos.

El Partido Conservador de Johnson obtuvo una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes al saltar a 365 asientos (47 lugares más, respecto a la elección anterior), un número envidiable para llevar adelante un brexit que llevó a la tumba política a dos jefes de gobierno y, buena parte de ello, asociado a las dificultades de liderazgos con una minoría legislativa en un régimen parlamentario.

Desde el punto de vista político, Johnson obtuvo el premio mayor, pese a su gestión errática y controvertida como premier y de un notorio fracaso en su principal promesa de la campaña de concretar la postergada salida del Reino Unido del bloque europeo el pasado octubre, que ahora se anuncia para el próximo 31 de enero, en cumplimiento del mandato de un referéndum de 2016.

Es inteligente el llamado a la concordia del líder conservador, luego de su triunfo arrollador. Sin “cerrar las heridas” que provoca el brexit desde hace más de tres años –que paralizó y polarizó a la política británica– es muy difícil imaginar una gestión eficiente como demanda el desafiante proyecto de abandonar un modelo de desarrollo, como representa la UE, no solo desde el punto de vista económico sino también de convivencia política y en pos de una paz duradera, desde una arquitectura institucional concebida luego de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial.

El espaldarazo a Johnson ayuda a reconstruir un clima de confianza política y económica y, algo no menor, dar por concluido un largo ciclo de incertidumbre.

En lo inmediato, el premier británico tiene que aprovechar el ambiente de más optimismo para llevar adelante un plan económico que contribuya a mejorar una economía paralizada y que recibirá más golpes con el brexit.

Un estudio del centro de reflexión The UK in a Changing prevé que el acuerdo que impulsa Johnson, que en definitiva fue apoyado en las urnas, podría significar una baja del PIB per cápita de 2% a 7% –dependiendo del contenido del futuro acuerdo comercial– en un plazo de 10 años.

Se abre una nueva etapa, que empieza mejor de lo que se proyectaba, cuyo final feliz dependerá en buena parte del acuerdo comercial que surgirá de las negociaciones que se extenderán por lo menos durante todo el próximo año. Es un tiempo exiguo y con autoridades europeas que no están dispuestas a firmar cualquier plan comercial.

Todo ello no permite disipar la mala salida de un brexit sin acuerdo, la peor alternativa para las dos partes desde todo punto de vista.

Hubo un potente mensaje de las urnas a favor del brexit, de poner fin a un acuerdo de identidad europeo. Se inicia una nueva etapa en la que en algún momento demostrará si una controvertida idea populista, convertida en un proyecto nacional, es o no el mejor destino para Reino Unido.