El BROU “monitorea” escape de dólares por la frontera

Por Martín Natalevich y Andrés Oyhenard

Las autoridades del Banco República (BROU) siguen con atención lo que entienden que es una salida más acentuada de dólares a través de dependencias que se encuentran en los departamentos de frontera, sobre todo con Brasil, aunque no consideran que el tema genere una “alarma”.

Durante el 2021 hubo departamentos del noroeste del país en los que las sucursales y cajeros del BROU fueron una incesante caja de retiro de moneda extranjera y acumularon extracciones en pequeños montos que se consideran muy elevadas en relación a la actividad que se registra en esos lugares y en comparación con el movimiento de dinero que se da en departamentos más grandes desde el punto de vista económico y demográfico, como Montevideo y Canelones.

Fuentes del BROU admitieron a El Observador que se está “monitoreando el tema” y que “no es para descuidarlo a la ligera” porque se ha apreciado movimientos de salida de dólares del país en el último tiempo por encima de lo habitual. La institución estatal es prácticamente el único importador de billetes del sistema porque la banca privada ingresa muy pocos dólares físicos al país.

El asunto también está en la órbita del Banco Central. “El BCU, dentro de su operativa habitual de regulación y supervisión del sistema financiero, analiza estos asuntos para lo cual realiza intercambios con entidades reguladas, organismos internacionales o autoridades de otros países”, informó la autoridad monetaria a través de su Área de Comunicación ante una consulta de El Observador.

Las fuentes del BROU indicaron que eso que está aconteciendo “no es nuevo” en la frontera y que en el pasado —cuando también hubo desequilibrios cambiarios importantes con los vecinos— se dio un tipo de flujo de comercio que alentó el vacío de los cajeros, una queja común últimamente en Tacuarembó y Rivera.

El turismo de compras

Las fuentes indicaron que el movimiento más habitual que se ha dado en los últimos meses es el turismo de compras de los uruguayos que viajan a Argentina aprovechando la brecha cambiaria.

Si bien ahora también han emergido tarjetas prepagas —que permiten realizar pagos en la vecina orilla sin la necesidad de llevar billetes físicos—, la estrategia más habitual que utilizaban los uruguayos para exprimir al máximo es la de llevar dólares en efectivo y luego hacer el cambio en los arbolitos o comercios argentinos al dólar blue o informal en la vecina orilla.

En el trimestre abril-junio 423.538 uruguayos viajaron a la vecina orilla y gastaron US$ 147 millones, según datos del Ministerio de Turismo.

Los retiros extraordinarios también llamó la atención de representantes diplomáticos del gobierno de Estados Unidos que, en una reunión con las autoridades del banco, transmitieron su diagnóstico de que el banco tiene “un problema” que atender en este sentido, aunque en la conversación también venían hablando sobre la situación del lavado de activos en Uruguay.

De hecho, actualmente el banco gestiona asesoramiento estadounidense para poder determinar las causas de esa fuga e implementar medidas al respecto.

Este asunto tiene un problema colateral: los billetes hay que traerlos. El importante aumento de la importación de dólares por parte del BROU durante la última década había llamado la atención del Departamento del Tesoro de EEUU. El incremento en la importación de billetes comenzó a crecer con fuerza desde hace unos ocho años. En 2012 se importaban unos US$ 70 millones por año, cifra que trepó a unos US$ 713 millones en 2020. En 2015 y 2016 hubo picos de US $ 1.417 millones y

US$ 1.656 millones, respectivamente.

El foco en la frontera

El caso más significativo es el de Rivera, en donde hubo retiros por US$ 142 millones el año pasado, de los cuales cerca del 80% corresponden a la capital departamental que comparte frontera seca con el vecino del norte. En Montevideo, por ejemplo, donde el tamaño de la población es 14 veces mayor las extracciones estuvieron por encima de los US$ 340 millones y en Canelones, que multiplica casi por cinco a la población riverense, los retiros fueron superiores a US$ 180 millones, según datos a los que accedió El Observador.

Cerro Largo es el otro caso que ha llamado la atención. En el departamento fronterizo, en el que hay tres sucursales y cerca de 86 mil arachanes, hubo retiros por más de US$ 110 millones en 2021. Incluso más de los que registró Tacuarembó (US$ 79 millones) que es una localidad en la que le suelen reclamar al BROU que los cajeros se quedan sin efectivo.

En el caso de Cerro Largo, las fuentes indicaron que el retiro de dólares físicos no es un fenómeno nuevo y que eso también está vinculado a las restricciones que tienen los ciudadanos brasileños para acceder a dólares en su país. Es decir, que de alguna manera ese exceso de regulación que se da en el país vecino termina derivando en una mayor demanda de billetes en territorio uruguayo, donde muchos de esos habitantes tienen cuentas bancarias por lo que no existe ninguna ilegalidad al respecto.

En Colonia, en tanto, el número asciende a US$ 126 millones, siendo las sucursales de mayor actividad la de Colonia (US$ 29 millones), Nueva Helvecia (US$ 23 millones), Carmelo (US$ 21 millones) y Nueva Palmira (US$ 15 millones).

Desde el Área de Comunicación del Banco Central indicaron que la última importación de dólares de la autoridad monetaria se realizó en marzo de 2017. “Además, hace más de un año que se cerraron todas las cuentas corrientes en dólares billetes que mantenían las instituciones financieras en el BCU”. Por otro lado, indicaron que el BROU “no es el único importador de billetes de moneda extranjera” y que hay bancos privados que “tienen excedentes de billetes de dólares”.

El límite para declarar salidas en Uruguay

lEn la respuesta que recibió El Observador, el Área de Comunicación se remitió a la última memoria anual de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central de 2021. Allí se señala que “uno de los aspectos fundamentales para poder detectar e investigar una posible maniobra relacionada con el lavado de activos o el financiamiento del terrrorrismo es la trazabilidad de las operaciones, lo que permite vincular un activo con su origen o su finalidad ilícita según el caso”.

En ese marco, el Grupo de Acción Financiera Internacional emitió la Recomendación 32 que establece que los países deberían implementar “medidas para detectar el transporte físico transfronterizo de moneda e instrumentos negociables, incluyendo a través de un sistema de declaración y/o revelación). Actualmente, el artículo 29 de la Ley 19.574 recoge esa recomendación y obliga a las personas que transporten valores a través de la frontera por importes superiores al equivalente a US$ 10 mil a efectuar una declaración.

A su vez, la Comunicación N° 2013/069 de mayo de 2013, reglamenta la forma en la cual las personas físicas o jurídicas sujetas al control del BCU deben informar las entradas y salidas al país de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos monetarios (bonos, cheques, etc), por importes superiores a los US$ 10 mil. De acuerdo a la memoria de la UIAF, las salidas de dinero en efectivo declaradas ascendieron a un monto de US$ 446,9 millones en 2021, el 82,2% correspondió a dólares y otro 16,8% a pesos uruguayos. El principal país de destino de los billetes fue EEUU (50,2%).