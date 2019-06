El caso de la hipoteca arrepentida

La toma de una decisión que implica el largo plazo siempre es muy difícil. Tomamos las decisiones en la posición en la que estamos hoy y nos cuesta mucho mirar el futuro.

En este episodio no vamos a dar la respuesta, pero vamos a conversar de las distintas opciones que se me ocurren. Dado que lo hago desde la teoría, me encantaría escuchar los comentarios de la comunidad al respecto.

Así que cualquier aporte o experiencia que quieran comentar es más que bienvenido!

